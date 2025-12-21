Ελένη Βουλγαράκη: «Στις γιορτές πρέπει να είμαστε με αυτούς που αγαπάμε – Θα είμαι δίπλα του φέτος» είπε για τον Φώτη Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» απαντώντας για την αποχή της από την τηλεόραση, το δοκιμαστικό από το οποίο πέρασε για το νέο παιχνίδι του Star, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην σχέση από απόσταση με τον αγαπημένο της Φώτη Ιωαννίδη.

«Καλά τα βλέπω τα πράγματα φέτος, περίεργα απ’ έξω, διαφορετικά. Δεν θέλω να πω πολλά γι΄αυτό. Νιώθω σαν αυτό το trend στο Tik Tok που λέει: “Είμαι κάπου και κάνω κάτι αλλά δεν θέλω να πω πού για να μη με ματιάσετε”. Μου αρέσει η δουλειά στην τηλεόραση, τα βλέπω όλα σαν προκλήσεις, σαν εμπειρίες, μακάρι να έρθουν πράγματα και είναι καλοδεχούμενα. Μου λείπει η δουλειά. Νιώθω ότι κάτι δεν γίνεται σωστά επειδή δεν έχω την καθημερινότητα που είχα. Θα το βρούμε όλα μέσα στη ζωή είναι», είπε αρχικά η Ελένη Βουλγαράκη, πριν μιλήσει για την προσωπική της ζωή και τον Φώτη Ιωαννίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για την κόντρα ανάμεσα σε Σίσσυ Χρηστίδου και Γιώργο Λιάγκα: «Είναι σημαντικό ότι η «κόντρα» είναι τηλεοπτική και όχι στη ζωή, αν είναι κόντρα… Σε αυτό θα απαντήσουν οι ίδιοι, πάντως έχει ένα ενδιαφέρον.

Καταλαβαίνω ότι η Σίσσυ παίζει στην εκπομπή όσα γίνονται μέσα στην εβδομάδα, σχολιάζει και τον Γιώργο Λιάγκα και εκείνος μετά απαντά από την εκπομπή και γίνεται αυτή η αλυσίδα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παραπάνω από αυτό», είπε η Ελένη Βουλγαράκη.

Τέλος, για την προσωπική της ζωή, η Ελένη Βουλγαράκη ανέφερε πως σύντομα θα βρεθεί ξανά στη Λισαβόνα, εκεί όπου αγωνίζεται ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν είναι ωραία η σχέση από απόσταση. Σημασία έχει αυτές τις γιορτές να είμαστε καλά με ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε θα είμαι δίπλα του φέτος», είπε η Ελένη Βουλγαράκη.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης είναι ζευγάρι τα τελευταία δύο χρόνια. Ο γνωστός ποδοσφαιριστής πήρε μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στη Λισαβόνα με την αγαπημένη του να ταξιδεύει συχνά.