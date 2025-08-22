Φώτης Ιωαννίδης: Ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραμένει στα μετεγγραφικά πλάνα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σύμφωνα με σημερινό (22.08.2025) δημοσίευμα της “A Bola”. Ο προπονητής της ομάδας, Ρουί Μπόρζες, επιβεβαίωσε -σε δηλώσεις του- το ενδιαφέρον των “αετών” για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού.

Μιλώντας για τους μετεγγραφικούς στόχους της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με Νασιονάλ, ο Ρουί Μπόρζες αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που έχει δείξει η ομάδα του για τον Φώτη Ιωαννίδη, δίχως όμως να μπει σε λεπτομέρειες.

Για τα “σενάρια” για Ιωαννίδη, Γερεμάι και Ζότα Σίλβα: “Δεν έχω μιλήσει για τη μεταγραφική αγορά. Στο τέλος μπορούμε να μιλήσουμε για ό,τι θέλετε. Είναι τρεις παίκτες που έχουν εντοπιστεί. Ο Ιωαννίδης έχει εντοπιστεί εδώ και καιρό, πριν έρθει ο Ρουί Μπόρζες. Ο Γερεμάι έχει τεράστιο ταλέντο. Ο Ζότα είναι κάποιος με τον οποίο έχω ήδη συνεργαστεί. Είναι φυσιολογικό να γίνεται λόγος. Αλλά η καλύτερη στιγμή για να μιλήσουμε γι’ αυτό είναι όταν κλείσει η μεταγραφική περίοδος”.

Rui Borges e possíveis entradas no Sporting: “O Ioannidis está identificado há muito tempo, o Yeremay tem um crescimento enorme e o Jota é um jogador com quem trabalhei. É normal que se fale, não fujo a isso, mas o melhor momento para falar sobre isso é quando o mercado… pic.twitter.com/tT7CmRjWHB — Sebastião Sousa-Pinto (@sebsousapinto) August 22, 2025

Σε ερώτηση για το αν θα καλυφθεί με τον Ιωαννίδη η διαφαινόμενη απώλεια του Χάρντερ: “Μιλάμε για τη Σπόρτινγκ, έχει τμήματα πολύ ικανά, πάντα προετοιμασμένα για τις απαιτήσεις του συλλόγου. Είμαστε καλυμμένοι για οποιαδήποτε αποχώρηση, πρέπει να είμαστε. κάναμε μια εξαιρετική σεζόν, είναι φυσιολογικό να αναζητούν παίκτες της Σπόρτινγκ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τις απαιτήσεις της Σπόρτινγκ. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πληρωθεί η ρήτρα αποδέσμευσης και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι να προβλέψουμε τις εξελίξεις”.