Ο Φώτης Ιωαννίδης του Παναθηναϊκού πρωτοσέλιδο στην «A Bola»: Η Σπόρτινγκ επιστρέφει – Είναι ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση

Το όνομα του Φώτη Ιωαννίδη δεν λέει να βγει από τα μετεγγραφικά της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και από τα δημοσιεύματα της A Bola. Η πασίγνωστη εφημερίδα… επανέρχεται και με πρωτοσέλιδο πρώτο θέμα, αναφέρεται στον επιθετικό του Παναθηναϊκού.

“Ο βασικότερος υποψήφιος για την επίθεση”, είναι ο τίτλος για τον Φώτη Ιωαννίδη και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με την A Bola να συμπληρώνει για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού ότι “ο Έλληνας επιστρέφει στο ραντάρ των “λιονταριών”, έναν χρόνο μετά”.

Ο Φώτης Ιωαννίδης απασχόλησε και πέρσι τη Σπόρτινγκ, αλλά και στις αρχές καλοκαιριού, με τα πορτογαλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν τότε ότι η ομάδα της Λισαβόνας ήθελε να πάρει “πακέτο” από τον Παναθηναϊκό τους Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη, πραγματοποιώντας τελικά τη μετεγγραφή του Έλληνα μπακ.

Η Σπόρτινγκ φαίνεται να επανέρχεται αλλά οι απαιτήσεις των “πράσινων” δεν έχουν αλλάξει αφού η απάντηση σε πρόσφατη πρόταση της Φιορεντίνα ήταν ότι “ο Ιωαννίδης δεν πωλείται κάτω από 30 εκατομμύρια ευρώ”.

Οι “βιόλα” όμως απέκτησαν τον Πίκολι για την επίθεση, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας χάνει τον Χάρντερ -που πάει στη Ρεν- και κάπως έτσι τα “λιοντάρια” επιστρέφουν για τον Ιωαννίδη.