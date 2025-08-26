Φώτης Ιωαννίδης: Σφήνα από Πόρτο – Έρχεται επίσημη πρόταση στον Παναθηναϊκό

Μπορεί τις τελευταίες ώρες να υπάρχει έντονη φημολογία ότι Παναθηναϊκός και Σπόρτινγκ Λισαβόνας τα έχουν βρει σχεδόν σε όλα για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη, ωστόσο τα πράγματα μόνο έτσι δεν είναι. Σφήνα της Πόρτο και όλα ανοιχτά για τον επόμενο σταθμό του Έλληνα επιθετικού.

Ο Παναθηναϊκός και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας είναι εδώ και λίγες ημέρες σε ανοικτή διαπραγμάτευση για τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στους περσινούς νταμπλούχους Πορτογαλίας, χωρίς ωστόσο, να υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία (παρά τα όσα επικαλούνται τα πορτογαλικά ΜΜΕ), όμως έχει προκύψει πολύ σοβαρός διεκδικητής για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού κι από άλλη ομάδα της Πορτογαλίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Πόρτο έχει προσεγγίσει ήδη τους «πράσινους» κι έχει μεταφέρει το πολύ έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ακόμα δεν έχουν διαρρεύσει πολλά πράγματα, όσον αφορά το οικονομικό σκέλος και το μέχρι που θα έφταναν μία πιθανή προσφορά τους οι «δράκοι», ωστόσο το θέμα είναι πολύ «ζεστό» κι άμεσα αναμένονται εξελίξεις.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει επίσημη πρόταση στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από τους Δράκους, οι οποίοι γνωρίζουν ότι το τριφύλλι κοστολογεί τον Φώτη Ιωαννίδη στα 30 εκατομμύρια ευρώ και δύσκολα θα τον παραχωρήσει με ένα ποσό που δεν αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.