Φώτης Ιωαννίδης: Στην Πορτογαλία ο Έλληνας επιθετικός – Ανακοινώνεται από τη Σπόρτινγκ

Ο Έλληνας επιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο 5ετους διάρκειας με τα “λιοντάρια”.
Ο Φώτης Ιωαννίδης στο τέλος του Σάμσουνσπορ - Παναθηναϊκός (EUROKINISSI)

Θέμα ωρών είναι η επίσημη μετακίνηση του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Παναθηναϊκό μετά το τέλος του αγώνα με τη Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία και έχει μπει στη διαδικασία ολοκλήρωσης της μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ.

Ο 25χρονος επιθετικός θα βρίσκεται από σήμερα (30/8/2025) στην Πορτογαλία, προκειμένου να τελείωσε και τυπικά το θέμα της μετακίνησής του στην ομάδα της Λισαβόνας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο 5ετους διάρκειας με τα “λιοντάρια”, ενώ δεν αποκλείεται να παρακολουθήσει από κοντά το βράδυ το ντέρμπι με την Πόρτο για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει 25 εκατομμύρια ευρώ. 22 φιξ και τρία σε μπόνους, ενώ οι πράσινοι διατήρησαν και ένα ποσοστό μεταπώλησης 25%.

