Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1: Οι «κόκκινοι διάβολοι» γλίτωσαν την ήττα στο 89′ με τον Κούνια

Χωρίς νίκη έμεινε για τρίτο σερί παιχνίδι στην Premier League η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έφερε 1-1 με τη Φούλαμ στο “Κρέιβεν Κότατζ” για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η Φούλαμ άνοιξε το σκορ στο 63′ με αυτογκόλ του Λισάντρο Μαρτίνες, όμως ο Ματέους Κούνια έδωσε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάνοντας το τελικό 1-1 στο 89′. με το βαθμό αυτό, η ομάδα του Κάρικ έφτασε τους 5, “μετρώντας” 1 νίκη, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες στη φετινή Premier League. Με μόλις δυο βαθμούς, η Φούλαμ κρατήθηκε στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

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Αποτελέσματα και σκόρερ της 5ης αγωνιστικής:

Μπρέντφορντ – Τσέλσι 3-0

(61′ Άντονι, 83′ Τιάγκο, 90+4′ Φάμπιο Καρβάλιο)

Τότεναμ – Άστον Βίλα 2-3

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(45+4′ Μανζάμπι, 67′ Τζάκσον, 79′ Μπουέντια / 86′ Γκάλαχερ, 90+8′ Βαν Χέκε)

Έβερτον – Ίπσουιτς 1-0

(11′ Μπάρι)

Μπράιτον – Άρσεναλ 3-0

(31′ Γκρος, 45′ Κωστούλας, 57′ Αντρές)

Νιούκαστλ – Χαλ 2-1

(3′ Γουίλοκ, 7′ Χολ / 67′ Τσο)

Νότιγχαμ – Κόβεντρι 0-1

(54′ Ντασίλβα)

Μπόρνμουθ – Λίβερπουλ 0-1

(57′ Ίσακ)

Μάντσεστερ Σίτι – Σάντερλαντ 5-3

(9′ Ένσο Φερνάντες, 29′ Τσερκί, 43′, 57′ Σεμένιο, 81′ Χάλαντ / 12′, 33′, 59′ Μπρόμπεϊ)

Λιντς – Κρίσταλ Πάλας 0-0

Φούλαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1

(63′ αυτ. Μαρτίνες / 89′ Κούνια)