Ο λογαριασμός της Φούλαμ στο Twitter ενημέρωσε για το δυσάρεστο συμβάν που έγινε στις εξέδρες της και πιο συγκεκριμένα, στην κερκίδα “Hammersmith Stand”, κατά τη διάρκεια του αγώνα της με την Μπλάκπουλ, για την αγγλική Championship.

Το Φούλαμ – Μπλάκπουλ χρειάστηκε να διακοπεί στο 16′ και για περίπου μισή ώρα, προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε φίλαθλο των γηπεδούχων που κατέρρευσε στις εξέδρες.

16′ There’s a pause in play, due to a medical incident in the Hammersmith End.



🤍 1-0 🍊 | #FULBLK — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 29, 2022

Μάλιστα, οι φίλοι της Φούλαμ εμφανίστηκαν να κουνούν σημαίες για να δώσουν στους ανθρώπους του γηπέδου να καταλάβουν πως κάτι έκτακτο συνέβαινε στις εξέδρες, αλλά και σε ποιο σημείο. Τα ιατρικά επιτελεία των δυο ομάδων κινητοποιήθηκαν και το ματς διεκόπη, με τον διαιτητή Πίτερ Μπανκς να στέλνει τους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια.

game delayed @FulhamFC due to a medical emergency in the Hammersmith end this is becoming way to common at Football matches? Hope the supporter is ok. #fulhamfc #ffc players leave the pitch pic.twitter.com/hPbM8MI7xz — Will Burns (@BillBobBurns) January 29, 2022

Both teams are making their way back into the dressing rooms as the supporter is being attended to. #FULBLK — Fulham Football Club (@FulhamFC) January 29, 2022

Περίπου μισή ώρα αργότερα το ματς ξεκίνησε και πάλι, με την Φούλαμ να γνωστοποιεί πως έγινε η διακομιδή του οπαδού σε νοσοκομείο.