ΑΕΚ ενόψει φιέστας: «Όλοι στις θέσεις μας – Κανένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο»

Η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς φιέστας, αφού οι οπαδοί της έκαναν προθέρμανση στην ανοιχτή προπόνηση της ομάδας πριν το τελευταίο ματς της σεζόν με τον Ολυμπιακό (17/05/26, 19:30) και η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση για να τους ενημερώσει σχετικά με την αυριανή (17/05/26) γιορτή στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στόχος της ανακοίνωσης της ΑΕΚ ήταν να ζητήσει από τους φίλους της ομάδας να μην μπει κανείς στον αγωνιστικό χώρο, για να εξελιχθεί η τελετή όσο πιο ομαλά γίνεται και να γιορτάσουν όλοι από τις θέσεις τους το 14ο πρωτάθλημα.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Φίλοι της ΑΕΚ

Το βράδυ της Κυριακής η ομάδα μας θα στεφτεί Πρωταθλήτρια Ελλάδας 2026. Η απονομή του τροπαίου θα είναι η κορύφωση μίας εντυπωσιακής πανηγυρικής τελετής που δεν θα έχει προηγούμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Για να ολοκληρωθεί όμως απρόσκοπτα αυτή η μεγάλη φιέστα και για να την απολαύσουμε όπως της αξίζει, θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Θα πρέπει να μείνουμε όλοι στις θέσεις μας και να αποθεώσουμε τους πρωταθλητές μας.

Κανένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο! Μένουμε στην εξέδρα και συμμετέχουμε στη γιορτή με τη φωνή και το χειροκρότημά μας. Μόνο έτσι θα δείξουμε την αγάπη μας στην ομάδα που μας έκανε χαρούμενους και που θα ζει της μεγάλες της στιγμές. Και μόνο έτσι θα δείξουμε σεβασμό σε όλους όσοι θα παρακολουθούν αυτή τη μεγάλη γιορτή.

Όλοι μαζί φτάσαμε στην κορυφή. Όλοι μαζί θα απολαύσουμε τη στιγμή της στέψης μέσα στο Σπίτι μας. Χωρίς τίποτα να εμποδίζει τη διαδικασία της τελετής. Χωρίς τίποτα να χαλάει τη γιορτή μας.

Οι παίκτες και ο προπονητής μας γιορτάζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, οι οπαδοί μας γιορτάζουν και τους αποθεώνουν από την κερκίδα!».