«Βόμβα» από την Τσέλσι: Ο Τσάμπι Αλόνσο είναι ο νέος προπονητής των Λονδρέζων

Η Τσέλσι έριξε τη βόμβα όσον αφορά το νέο της προπονητή, αφού σύμφωνα με το Athletic, έδωσε τα χέρια με τον Τσάμπι Αλόνσο, που ήταν στόχος πολλών μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο Τσάμπι Αλόνσο μετά την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με την Τσέλσι για συνεργασία με συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με στόχο την επαναφορά των μπλε σε τροχιά τίτλων.

Οι Λονδρέζοι λίγο μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας από την Μάντσεστερ Σίτι, έδωσαν ελπίδα στους φιλάθλους τους, καθώς από τη νέα σεζόν θα έχουν στην τεχνική ηγεσία έναν προπονητή με πλάνο, μετά το αποτυχημένο πέρασμα του Ροσένιορ.