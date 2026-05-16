Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Ολυμπιακός – Σαμπαντέλ 10-8: Οι «ερυθρόλευκες» κέρδισαν ξανά τις Ισπανίδες και προκρίθηκαν στο Final 4 του Champions League

Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού
Οι πολίστριες του Ολυμπιακού
Οι πολίστριες του Ολυμπιακού μετά την πρόκριση στο Final 4/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού κέρδισε ξανά την Σαμπαντέλ, αυτή τη φορά 10-8 και έκλεισε θέση για το Final Four του Champions League, που θα πραγματοποιηθεί στη Μάλτα στις 12 με 14 Ιουνίου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς του Champions League στο πόλο και παρότι η Σαμπαντέλ έφτασε δύο φορές σε απόσταση ενός γκολ, αυτό δεν ήταν εμπόδιο για να κερδίσει και πάλι για να μπει στο δρόμο για την 4η κατάκτηση του θεσμού στην ιστορία του.

Η αρχηγός Βάσω Πλευρίτου ξεχώρισε για τον Ολυμπιακό με 3 γκολ, ενώ τρομερή ήταν και η εμφάνιση της Σταματοπούλου στο τέρμα των «ερυθρολεύκων», πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις.

 

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 2-2, 2-4, 2-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Ντόσκας): Σταματοπούλου, Κλεισούρα, Κουρέτα 1, Σάντα, Τριχά 2, Αντριους 1, Σιούτη, Λαναρά, Νίνου 2, Πλευρίτου 3, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Φαν ντεν Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς.

ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ (Νταβίντ Πάλμα): Ουίλιαμς, Ντοτ, Φαν ντε Κράατς 2, Χουράδο 2, Γιαννοπούλου 2, Μορένο 1, Πιράλκοβα, Π. Καράσκο, Γιόρεντς, Νταλμάσες, Κρεσπί, Γκονζάλεθ 1, Μ. Καράσκο, Πρέντις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
174
135
89
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo