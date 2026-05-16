Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0: Οι Αρκάδες έχασαν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν την παραμονή στη Super League

Ο Αστέρας Τρίπολης ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Κηφισιά και δεν εξασφάλισε την παραμονή στην κατηγορία, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί στην τελευταία αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, που αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό (21/05/26, 19:00). Να θυμίσουμε ότι, το ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό αναβλήθηκε λόγω καιρικών συνθηκών.

Μπορεί ο Αστέρας Τρίπολης να είχε πολλές ευκαιρίες (22 τελικές) στο ματς με την Κηφισιά, δεν κατάφερε όμως να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, κάτι που θα του έδινε την ευκαιρία να γιορτάσει την παραμονή στην Super League.

Οι Αρκάδες που έχασαν πολλές και σημαντικές προσπάθειες στην περιοχή της Κηφισιάς, λίγο έλειψε στο φινάλε να ηττηθούν, καθώς χρειάστηκε ο Παπαδόπουλος να κάνει μία καταπληκτική απόκρουση, που πανηγυρίστηκε σαν γκολ στο «Θ. Κολοκοτρώνης».

Στις καθυστερήσεις ο Μπαρτόλο απάντησε με καταπληκτικό σουτ, που κατευθυνόταν στην εστία, όμως ο Τσιλιγγίρης «πέταξε» για να κάνει μία απίθανη επέμβαση για να κρατήσει το 0-0 που ήταν το τελικό σκορ του αγώνα.

Οι Αρκάδες μπορούν να εξασφαλίσουν την παραμονή στην κατηγορία αν ο Πανσερραϊκός δεν κερδίσει τον Παναιτωλικό στο ματς που αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης. Η αναμέτρηση θα γίνει την Κυριακή (17/05/26, 15:00).

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Τριανταφυλλόπουλος, Αλάγκμπε (54′ Καλτσάς), Δεληγιαννίδης, Άλχο (78′ Τερεζίου), Αλμύρας, Έντερ (78′ Μεντιέτα), Μπαρτόλο, Όκο (54′ Σιμόνι), Κετού.

Κηφισιά: Τσιλιγγίρης, Σιμόνι, Πόκορνι (35′ Μποτία), Πέτκοφ (67′ Φαϊτάκης), Λαρουσί, Ρουκουνάκης (50′ Πέρεθ), Πόθας, Λίγδας (67′ Αντόνισε), Πόμπο (68′ Θεοδωρίδης), Πατήρας, Χριστόπουλος.