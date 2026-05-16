ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1: Οι «βυσσινί» νίκησαν, όμως αποχαιρέτησαν τη Super League

Οδυνηρός υποβιβασμός για τους Θεσσαλούς
Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet
Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet πανηγυρίζουν/ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI)
Η ΑΕΛ Novibet κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, όμως η ισοπαλία του Αστέρα Τρίπολης επί της Κηφισιάς έφερε τον υποβιβασμό της ιστορικής ομάδας της Θεσσαλίας στην Super League 2. 

Ο Μακόν άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ Novibet στο 13′, όταν βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου και με δυνατό σουτ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Τούπτα έκανε το 2-0 για τους Θεσσαλούς που ξεκίνησε καταπληκτικά το ματς στο 34′. Ο Σαγκάλ με ασίστ πάρε – βάλε ήταν πρωταγωνιστής στη φάση του γκολ.

Ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι στο 48′ για μαρκάρισμα του Μακόν πάνω στον Τζοβάρα, όμως μετά από χρήση του VAR ο διαιτητής αποφάσισε ότι ο Έλληνας επιθετικός έπεσε εύκολα με αποτέλεσμα να πάρει πίσω την αρχική του υπόδειξη. Οι Περιστεριώτες προσπάθησαν να επιστρέψουν στο ματς και με τον Μπάκου έκαναν το 2-1 στο 90′, με το σκορ να μην αλλάζει μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Η νίκη της ΑΕΛ Novibet ήταν πικρή, καθώς η ισοπαλία στην Τρίπολη την έστειλε στην δεύτερη κατηγορία. Οι φίλοι της ομάδας χειροκρότησαν τους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια και σίγουρα σκέφτονται ήδη την επιστροφή στην Super League.

ΑΕΛ Novibet: Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Ρόσιτς, Μπατουμπινσίκα, Μάσον, Σαγκάλ, Νάορ, Ατανάσοφ, Τούπτα, Πέρεζ.

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Ουκάκι, Καραμάνης, Μήτογλου, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μουτουσαμί, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τζοβάρας.

