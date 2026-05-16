Βαθμολογία πλέι άουτ Super League: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ Novibet, θρίλερ ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Πανσερραϊκό

Η ΑΕΛ Novibet μπορεί να κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή στην Super League, αφού η ισοπαλία (0-0) ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την Κηφισιά έστειλε τους Θεσσαλούς στην Super League 2.
Ο Πανσερραϊκός δεν αγωνίστηκε, καθώς η χαλαζόπτωση έφερε την αναβολή του ματς με τον Παναιτωλικό, το οποίο θα γίνει αύριο (17/05/26, 15:00). Οι Σερραίοι σε περίπτωση νίκης θα βάλουν φωτιά στην παραμονή και όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική. Ο Αστέρας θα εξασφαλίσει την σωτηρία του αν ο Παναιτωλικός καταφέρει να πάρει έστω και την ισοπαλία στις Σέρρες.
Ο Αστέρας έχασε πολλές ευκαιρίες κόντρα στην Κηφισιά, με τον τερματοφύλακα της ομάδα του Λέτο, Απόστολο Τσιλιγγίρη, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής κάνοντας καταπληκτικές επεμβάσεις.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0
Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός ΑΝΑΒΟΛΗ (θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 15:00)
Η βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής
9. Ατρόμητος 43
10. Κηφισιά 38
11. Παναιτωλικός 35
12. Αστέρας Τρίπολης 33
13. ΑΕΛ Novibet 30
14. Πανσερραϊκός 28
*Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.
Η τελευταία (10η) αγωνιστική – Πέμπτη 21 Μαϊου
Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)