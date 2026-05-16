Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Βαθμολογία πλέι άουτ Super League: Υποβιβάστηκε η ΑΕΛ Novibet, θρίλερ ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Πανσερραϊκό

Το ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναιτωλικό αναβλήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών στις Σέρρες
Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet
Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet απογοητευμένοι μετά τον υποβιβασμό/ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η ΑΕΛ Novibet μπορεί να κέρδισε 2-1 τον Ατρόμητο, όμως δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή στην Super League, αφού η ισοπαλία (0-0) ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την Κηφισιά έστειλε τους Θεσσαλούς στην Super League 2.

Ο Πανσερραϊκός δεν αγωνίστηκε, καθώς η χαλαζόπτωση έφερε την αναβολή του ματς με τον Παναιτωλικό, το οποίο θα γίνει αύριο (17/05/26, 15:00). Οι Σερραίοι σε περίπτωση νίκης θα βάλουν φωτιά στην παραμονή και όλα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική. Ο Αστέρας θα εξασφαλίσει την σωτηρία του αν ο Παναιτωλικός καταφέρει να πάρει έστω και την ισοπαλία στις Σέρρες.

Ο Αστέρας έχασε πολλές ευκαιρίες κόντρα στην Κηφισιά, με τον τερματοφύλακα της ομάδα του Λέτο, Απόστολο Τσιλιγγίρη, να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής κάνοντας καταπληκτικές επεμβάσεις.

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά 0-0

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1

 

Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός ΑΝΑΒΟΛΗ (θα διεξαχθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 15:00)

Η βαθμολογία της 9ης αγωνιστικής

9. Ατρόμητος 43
10. Κηφισιά 38
11. Παναιτωλικός 35
12. Αστέρας Τρίπολης 33
13. ΑΕΛ Novibet 30
14. Πανσερραϊκός 28
*Πανσερραϊκός και Παναιτωλικός έχουν ματς λιγότερο.

Η τελευταία (10η) αγωνιστική – Πέμπτη 21 Μαϊου

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (7μμ)
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet (7μμ)
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης (7μμ)

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
174
135
89
89
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo