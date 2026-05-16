Γιασικεβίτσιους: «Να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση»

Ο προπονητής της Φενερμπαχτσέ μίλησε ενόψει του ημιτελικού του Final Four με τον Ολυμπιακό
Ο Γιασικεβίτσιους στον πάγκο της Φενερμπαχτσέ/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Η Φενερμπαχτσέ νίκησε 96-86 τη Μπαχτσεσεχίρ για το πρωτάθλημα της Τουρκίας και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μίλησε ενόψει του Final Four της Αθήνας (22-24/05/26).

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους τόνισε ότι ο στόχος της Φενερμπαχτσέ είναι στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό (22/04/26, 18:00) να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να καταφέρει να προκριθεί στον τελικό της Euroleague.

«Σήμερα υπήρχαν στιγμές που παίξαμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Συγχαίρω την ομάδα μας που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο. Αν λάβουμε υπόψη το πρόγραμμα των αγώνων μας και όλα όσα συνέβησαν, αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία.

Τώρα πρέπει να περάσουμε μια καλή εβδομάδα προπονήσεων και να επικεντρωθούμε στο να πάμε στην Αθήνα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση», ήταν τα λόγια του Λιθουανού προπονητή της Φενερμπαχτσέ, μετά τη νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα.

