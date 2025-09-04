Συμβαίνει τώρα:
Φουρνιέ: Αν κρατούσα όλα τα δώρα που μου έκανε η οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα

Ο Εβάν Φουρνιέ πόσταρε ελιές καλαμών στο Twitter
Ο Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει την αγάπη των φίλων του Ολυμπιακού, οι οποίοι δεν σταματούν να του κάνουν δώρα.

Ο Εβάν Φουρνιέ πόσταρε ελιές καλαμών στο Twitter και ευχαρίστησε ξανά τους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα τους.

Αν κρατούσα όλα τα δώρα που μου έχει κάνει η οικογένεια του Ολυμπιακού, θα μπορούσα να ανοίξω το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ”, έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος γκαρντ.

Ο Εβάν Φουρνιέ είναι ξετρελαμένος με την ελληνική κουζίνα και δεν σταματάει να δοκιμάζει συνέχεια νέες γεύσεις και να μοιράζεται τις εμπειρίες του με τους ακολούθους του στα social media.

