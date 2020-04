Η Μίντιλαντ της Δανίας φαίνεται ότι βρήκε μία προσωρινή λύση για να αντιμετωπιστεί ο κορονοϊός, σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση αγώνων από τους οπαδούς.

Μετά από μία… επαναστατική ιδέα, ο δανέζικος σύλλογος αποφάσισε να δημιουργήσει έναν ειδικό χώρο για αυτοκίνητα (drive-in) έξω από το γήπεδο, όπου θα μπορούν οπαδοί να βλέπουν τους αγώνες σε γιγαντοοθόνες, μέσα από το αμάξι τους και χωρίς να τους απασχολεί ο κορονοϊός.

Υπολογίζεται μάλιστα ότι με τον τρόπο αυτό, πάνω από 2.000 αυτοκίνητα θα μπορούν να πάρουν θέση έξω από το γήπεδο και άρα περισσότεροι από 10.000 οπαδοί να δουν μαζί τους αγώνες της Μίντιλαντ, όσο ο κορονοϊός θα απαγορεύει την προσέλευση στις κερκίδες.

FC Midtjylland is planning a 'drive-in' football experience that will allow a maximum of 10,000 supporters in 2000 cars to watch games on big screens around their stadium.



