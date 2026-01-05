Φοβερό ξέσπασμα Τσιτσιπά: Τα «γαλλικά» του Έλληνα τενίστα μετά από έναν κερδισμένο πόντο

O Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε του Μπίλι Χάρις με 6-4, 1-6, 6-7, μετά από συγκλονιστική «μάχη» και χάρισε στην εθνική την πρώτη νίκη της επί της Μεγάλης Βρετανίας, στο United Cup, για τον 5ο όμιλο, στο Περθ.

Ο Μπίλι Χάρις αποδείχθηκε πολύ δύσκολος αντίπαλος για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έφτασε στα όριά του, αλλά κατάφερε με ανατροπή να φτάσει στη νίκη.

Σ’ ένα καθοριστικό κερδισμένο πόντο, μάλιστα, στο τάι μπρέικ, ο Έλληνας πρωταθλητής ξέσπασε, βγάζοντας όλη την ένταση που είχε.

Η κάμερα εστίασε στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος φάνηκε να λέει κάποια “γαλλικά”.