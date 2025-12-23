Αθλητικά

Φοβερός Φώτης Ιωαννίδης: Σκόραρε με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για δεύτερο σερί παιχνίδι με εκπληκτική κεφαλιά

Σε εξαιρετική κατάσταση ο Έλληνας επιθετικός
Ο Φώτης Ιωαννίδης βρήκε δίχτυα για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και φροντίζει να το αποδεικνύει σε κάθε παιχνίδι. Ο Φώτης Ιωαννίδης έχει επιστρέψει δριμύτερος από τον τραυματισμό του, κάνοντας τη διαφορά στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Μετά το γκολ-πρόκριση κόντρα στη Σάντα Κλάρα για το Κύπελλο Πορτογαλίας, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του κόντρα στη Γκιμαράες.

Συγκεκριμένα, στο 42ο λεπτό ο επιθετικός των φιλοξενούμενων εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική σέντρα του Μάνγκας και με μία φοβερή κεφαλιά άφησε άγαλμα τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων, πετυχαίνοντας για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα γκολ.

