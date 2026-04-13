Φοβερός Τζον Πουλακίδας με 28 πόντους στο Ντάλας Μάβερικς – Σικάγο Μπουλς

Την ευκαιρία από τα… μαλλιά έχει πιάσει ο Τζον Πουλακίδας στο NBA, αφού ήταν ξανά εξαιρετικός για τους Ντάλας Μάβερικς, στη νίκη με 149-128 επί των Σικάγο Μπουλς.

Οι Ντάλας Μάβερικς του έδωσαν συμβόλαιο λίγων εβδομάδων στο NBA και ο Τζον Πουλακίδας το εκμεταλλεύτηκε απόλυτα, δείχνοντας την αξία του. Κόντρα στους Σικάγο Μπουλς μάλιστα ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του και κορυφαίος του αγώνα, με 28 πόντους.

Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ είχε 9/18 σουτ, 8/16 τρίποντα και 2/3 βολές, αλλά και 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 36 λεπτά στο παρκέ.

Ο Πουλακίδας ελπίζει έτσι ότι την επόμενη σεζόν θα βρει ένα ακόμη συμβόλαιο στο NBA.