Φρανκ Ντιλικινά: Η Παρτιζάν αποκάλυψε πως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γάλλου γκαρντ στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε ακόμα μία μεταγραφή πριν την έναρξη της σεζόν στην Euroleague, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Φρανκ Ντιλικινά αποχώρησε από την Παρτιζάν για τον Ολυμπιακό, με τον πρόεδρο της σερβικής ομάδας, Οστόγια Μιχαϊλοβιτς, να αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες της μεταγραφής του Γάλλου γκαρντ στους Πειραιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Σήμερα (σ.σ. χθες) προχωρήσαμε στη λύση της συνεργασίας μας με τον Φρανκ Ντιλικινά. Πρέπει να σημειώσω ότι κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου εξετάσαμε το ενδεχόμενο να τον κρατήσουμε στην ομάδα, όμως υπήρχαν κάποιες επιλογές που δεν τον ικανοποίησαν.

Στο τέλος εμφανίστηκε ο Ολυμπιακός, που ενδιαφέρθηκε για την υπογραφή του, με τον σύλλογο να ορίζει αποζημίωση 300.000 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί τη Δευτέρα 29/9. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ντιλικινά που φόρεσε με τιμή και περηφάνια τη φανέλα της Παρτίζαν», δήλωσε ο Μιχαϊλοβιτς.

Ο Φρανκ Ντιλικινά έρχεται σήμερα (27/9/2025) στην Ελλάδα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.