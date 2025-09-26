Φρανκ Ντιλικινά: Νέος κύκλος επαφών Ολυμπιακού με Παρτιζάν – Για ανατροπή δεδομένων γράφουν στη Σερβία

Ανοικτό φαίνεται πως παραμένει για τον Ολυμπιακό το θέμα απόκτησης του Φρανκ Ντιλικινά από την Παρτιζάν, παρά τα χθεσινά (25.09.2025) δημοσιεύματα που ήθελαν τους Πειραιώτες να παύουν να ασχολούνται με τον Γάλλο γκαρντ, λόγω των οικονομικών απαιτήσεων των Σέρβων.

Οι τελευταίες πληροφορίες από τη Σερβία αναφέρουν πως άνοιξε νέος κύκλος επαφών ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παρτιζάν και δεν αποκλείεται να υπάρξει deal για τον Φρανκ Ντιλικινά.

Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να δώσει τα χρήματα που αξίωναν οι Σέρβοι (που αρχικά ζητούσαν πάνω από 300.000 ευρώ), αλλά ίσως τελικά η χρυσή τομή βρεθεί με μικρές υποχωρήσεις από όλες τις πλευρές.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας. Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος γκαρντ έχει συμβόλαιο ως το 2026, ενώ αρνήθηκε πρόταση της Παρτίζαν να υπογράψει ως το 2027 με μειωμένες αποδοχές.

Θυμίζουμε ότι ο Φρανκ Ντιλικινά δεν ακολούθησε την αποστολή στην Αυστραλία για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” λόγω ενοχλήσεων στη μέση, αλλά πλέον προπονείται κανονικά.