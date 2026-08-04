Ο Ολυμπιακός σε επικοινωνία με τη Ρασίνγκ Σανταντέρ για τον Γκουστάβο Πουέρτα

Ένα νέο όνομα προέκυψε στα μετεγγραφικά του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ισπανία, οι “ερυθρόλευκοι” ενδιαφέρονται για τον Γκουστάβο Πουέρτα της Ρασίνγκ Σανταντέρ και μάλιστα εμφανίζονται να έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την ομάδα για τον 23χρονο διεθνή Κολομβιανό μέσο.

Υπάρχουν ρεπορτάζ στην Ισπανία για προσέγγιση της Νότιγχαμ Φόρεστ για την απόκτηση του Κολομβιανού της Ρασίνγκ Σανταντέρ, η οποία ανέβηκε τώρα στην πρώτη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος. Σύμφωνα όμως με τις πληροφορίες, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με την ομάδα του Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος ήταν βασικός με την εθνική Κολομβίας στο πρόσφατο Μουντιάλ.

Η Ρασίνγκ Σανταντέρ φέρεται να κοστολογεί τον Πουέρτα με ένα ποσό, πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η ισπανική ομάδα τον πήρε από την Λεβερκούζεν έναντι 3.5 εκατ. ευρώ, ενώ πέρσι είχε 33 συμμετοχές, 3 γκολ και 1 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα στην άνοδο στη μεγάλη κατηγορία (La Liga).