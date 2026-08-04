«Ο Λιβάι Γκαρσία πετάει για Ελλάδα και τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό» γράφουν στη Ρωσία

Ο Λιβάι Γκαρσία ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό και σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από τη Ρωσία, ο παίκτης βρίσκεται καθ’ οδόν για την Ελλάδα, ώστε να κλείσει στο “τριφύλλι”.

Πιο συγκεκριμένα, το “metaratings.ru” αναφέρει πως ο Λιβάι Γκαρσία βρίσκεται στο αεροδρόμιο της Μόσχας και ετοιμάζεται να αναχωρήσει με προορισμό την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετεγραφή του στον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το “τριφύλλι” φέρεται να τα έχει βρει σε όλα με τον επιθετικό από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο και “τρέχει” τις επαφές με την Σπαρτάκ Μόσχας, προκειμένου να υπάρξει οριστική συμφωνία σε όλες τις λεπτομέρειες για ο παίκτης να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

“Σύμφωνα με πληροφορίες του Metaratings.ru, ο επιθετικός της Σπαρτάκ Μόσχας, Λιβάι Γκαρσία, βρίσκεται στο αεροδρόμιο και αναμένεται να αναχωρήσει άμεσα από τη Μόσχα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία θα πάρει τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν 2026/27, με οψιόν αγοράς.

Ο Γκαρσία εντάχθηκε στη Σπαρτάκ τον χειμώνα του 2025, όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ. Η μεταγραφή του κόστισε 18.7 εκατομμύρια ευρώ και αποτέλεσε την ακριβότερη στην ιστορία του ρωσικού συλλόγου.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» πραγματοποίησε 48 συμμετοχές, σημειώνοντας 10 γκολ και μοιράζοντας 5 ασίστ. Το συμβόλαιό του με τη Σπαρτάκ έχει ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία, σύμφωνα με το Transfermarkt, εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ”.