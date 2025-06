Φραστικό επεισόδιο Σάκκαρη – Πουτίντσεβα: «Κανείς δεν σε συμπαθεί»

Μαρία Σάκκαρη και Γιούλια Πουτίντσεβα αντάλλαξαν βαριές κουβέντες μετά το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρηση για το τουρνουά του Bad Homburg.

Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Γιούλια Πουτίντσεβα με 2-0 σετ και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Bad Homburg.

Ο αγώνας δεν είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις, ωστόσο όλο το ζουμί… ήταν στο φινάλε. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι δύο τενίστριες είχαν έναν έντονο διάλογο στο φιλέ, με τις φωνές να ανεβαίνουν και τις κουβέντες να γίνονται προσωπικές.

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg pic.twitter.com/Wgrf10sQcu