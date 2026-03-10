Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0: Βήμα πρόκρισης με Λεμινά στα προημιτελικά του Champions League

Με τον τερματοφύλακα, Τσακίρ να κάνει “μεγάλο” ματς και τον Λεμινά να σκοράρει νωρίς, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε εντός έδρας της Λίβερπουλ (1-0) και ποήρε προβάδισμα πρόκρισης στους “8” του Champions League, ενόψει της ρεβάνς στο “Άνφιλντ”. Σημαντικές επεμβάσεις και από τον Μαμαρντασβίλι των “ρεντς”.

Μετά τη νίκη της στη φετινή League Phase απέναντι στους “ρεντς”, η Γαλατάσαραϊ επικράτησε ξανά εντός έδρας της Λίβερπουλ (και τώρα με 1-0), αυτή τη φορά για τη φάση των “16” του Champions League, αποκτώντας ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Λίβερπουλ πίεσε ψηλά την Γαλατάσαραϊ, δεν της επέτρεψε να πιάσει καλό ρυθμό και την υποχρέωσε να κάνει λάθη. Στην πρώτη τους φάση, όμως, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ! Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λεμινά με νέα κεφαλιά, εξ επαφής, έκανε το 1-0. Ο Νιγηριανός επιθετικός έχασε μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει στο 12′, με κοντινή κεφαλιά.

Η Λίβερπουλ ανέβασε “στροφές” για λίγα λεπτά και προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση. Στο 12′ οι παίκτες του Σλοτ έκρυψαν την μπάλα, ο Βιρτς έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή αλλά ο Τσακίρ είπε “όχι”. Η Γαλατάσαραϊ όμως βγήκε στην επίθεση και ανάγκασε τον Μαμαρντασβίλι να κάνει μεγάλες επεμβάσεις.

Η Λίβερπουλ μπήκε δυνατά στην επανάληψη -με τον Σαλάχ πάντως να είναι… σκιά του εαυτού του- και απείλησε την εστία του Τσακπιρ με τα σουτ των Σομποζλάι (46′) και Μακ Άλιστερ (47′). Από το 60′ και μετά όμως η Γαλατάσαραϊ πήρε και πάλι τα ηνία του αγώνα και στο 62′ σκόραρε με τον Όσιμεν. Το τέρμα του Νιγηριανού όμως δεν μέτρησε, με τον διαιτητή και το VAR να δίνουν οφσάιντ στην αρχή τη φάσης, σε παίκτη που δεν προσπάθησε να πάρει την κατοχή της μπάλας αλλά ήταν κοντά στους αμυνόμενους.

Η Λίβερπουλ άγγιξε την ισοφάριση στο 66′. Ο Εκιτικέ έκλεψε λίγο κάτω από το κέντρο, έκανε την κούρσα και πλάσαρε από κοντά τον Τσακίρ, με τον Τούρκο να βγάζει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Στο 70′ οι “ρεντς” σκόραραν με τον Κονατέ, μετά από εκτέλεση κόρνερ και… πανικό στη νική περιοχή, αλλά το 1-1 δεν μέτρησε, για χέρι του σκόρερ.

Οι δυο ομάδες έπαιξαν “ανοικτά” μέχρι το τέλος του αγώνα, χάνοντας ευκαιρίες για ένα ακόμα γκολ, αλλά το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, αφού οι δυο πορτιέρε ήταν σε ετοιμότητα.