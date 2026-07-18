Αθλητικά

Γαλλία – Αγγλία live ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026

Ένα ματς που ίσως και να παίξει καθοριστικό ρόλο στη «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΦΩΤΟ Reuters
Γήπεδο: Hard Rock Stadium (Μαϊάμι)
Διαιτητής: Χεσούς Βαλενζουέλα (Βενεζουέλα)
0 - 2
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ Reuters
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Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μαϊάμι, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι, έχοντας από οκτώ γκολ.

00:22 | 19.07.2026

Hydration break

00:21 | 19.07.2026
22'

ο Εμπαπέ βρήκε χώρο εκτός της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας, έπιασε το πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε περίπου δυο μέτρα εκτός έστίας

00:18 | 19.07.2026
18'
ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 0-2 με τον Κόνσα

Ο Ράις εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Κόνσα νίκησε στον αέρα τον Ραμπιό και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γαλλίας για το 0-2

00:17 | 19.07.2026
00:15 | 19.07.2026
00:12 | 19.07.2026
15'

Μόνιμος κίνδυνος ο Εμπαπέ για την άμυνα της Αγγλίας σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του ματς

00:11 | 19.07.2026
12'

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ γκολ του Σάκα για την Αγγλία, με τον σκόρερ να παίρνει την μπάλα από θέση οφσάιντ, πριν πλασάρει εύστοχα από θέση δεξιά, μέσα στην αντίπαλη περιοχή

00:10 | 19.07.2026
11'
Καλή στιγμή για την Γαλλία

ο Χέντερσον έδιωξε με δυσκολία το δυνατό σουτ του Τσερκί

00:07 | 19.07.2026
00:06 | 19.07.2026
7'

Κόντραρε σε αμυνόμενους το σουτ του Ράσφορντ εντός ,εγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνάει κόρνερ

00:04 | 19.07.2026

8ο γκολ του Ράις με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας

00:02 | 19.07.2026
3'
ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 0-1 με τον Ράις

Από λάθος πάσα του Ντουέ στο χώρο του κέντρου, ο Άγγλος χαφ έκλεψε την μπάλα, την “κουβάλησε”, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδωσαν οι “μπλε” και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-1

00:01 | 19.07.2026
2'

Καλή σέντρα του Ράσφορντ στη μικρή περιοχή της Γαλλίας, ο Λακρουά έδιωξε προ του Τόνι

23:59 | 18.07.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
23:59 | 18.07.2026

Ο νικητής του μικρού τελικού θα βάλει στα ταμεία του 21.5 εκατ., με την 4η ομάδα της διοργάνωσης να καρπώνεται 20 εκατ. ευρώ.

23:58 | 18.07.2026

Η νικήτρια του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει 24.5 εκατομμύρια

23:54 | 18.07.2026

Να αναφέρουμε ότι εάν η Αγγλία κερδίσει τη Γαλλία και τερματίσει τρίτη, θα είναι η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966

23:54 | 18.07.2026

Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμων των δυο χωρών - Πρώτος ακούγεται αυτός της γαλλίας

23:52 | 18.07.2026

Τετ-α-τετ του Τούχελ με τον Ντεσάν πριν την έναρξη του αγώνα

23:41 | 18.07.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

23:41 | 18.07.2026

Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι (έχουν από οκτώ γκολ)

23:40 | 18.07.2026
23:38 | 18.07.2026

«Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ, που μας έχεις προσφέρει τόσα πολλά. Έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε», έγραψε ο Εμπαπέ στα social media, πριν από τον αγώνα της Γαλλίας με την Αγγλία

23:37 | 18.07.2026

Τελευταίο ματς το συγκεκριμένο του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των "μπλε". ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας

23:37 | 18.07.2026

Οι ενδεκάδες:

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Γκουστό, Κονατέ, Τεό Ερναντές, Λακρουά, Ραμπιό, Ζαΐτρ Εμερέ, Τσερκί, Ντουέ Ολίσε, Εμπαπέ

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Χέντερσον, Κονσά, Γκεΐ, Σπενς, Κουάνσα, Ράις, Ρότζερς, Έζε, Σακά, Ράσφορντ, Τόνεϊ

23:36 | 18.07.2026

Η Γαλλία παρατάσσεται με ισχυρή ενδεκάδα. Βασικοί ξεκινούν οι Εμπαπέ, Ραμπιό, Μενιάν, Κονατέ και Ολίσε, με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης να κυνηγά και το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης

23:36 | 18.07.2026

Εκτός αρχικού σχήματος για τα «τρία λιοντάρια» έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τον Γερμανό τεχνικό να δίνει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μεγάλο ρόλο μέχρι τώρα στη διοργάνωση

23:36 | 18.07.2026

ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές

23:35 | 18.07.2026

Γνωστές έγιναν πριν λίγη ώρα οι ενδεκάδες του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου

23:35 | 18.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον “μικρό” τελικού του Μουντιάλ του 2026, μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας

23:35 | 18.07.2026
Καλό βράδυ από το Newsit.gr
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