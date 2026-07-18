Γαλλία – Αγγλία live ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026

Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μαϊάμι, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι, έχοντας από οκτώ γκολ.
Hydration break
ο Εμπαπέ βρήκε χώρο εκτός της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας, έπιασε το πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε περίπου δυο μέτρα εκτός έστίας
Ο Ράις εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Κόνσα νίκησε στον αέρα τον Ραμπιό και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γαλλίας για το 0-2
Μόνιμος κίνδυνος ο Εμπαπέ για την άμυνα της Αγγλίας σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του ματς
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ γκολ του Σάκα για την Αγγλία, με τον σκόρερ να παίρνει την μπάλα από θέση οφσάιντ, πριν πλασάρει εύστοχα από θέση δεξιά, μέσα στην αντίπαλη περιοχή
ο Χέντερσον έδιωξε με δυσκολία το δυνατό σουτ του Τσερκί
Κόντραρε σε αμυνόμενους το σουτ του Ράσφορντ εντός ,εγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνάει κόρνερ
8ο γκολ του Ράις με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας
Από λάθος πάσα του Ντουέ στο χώρο του κέντρου, ο Άγγλος χαφ έκλεψε την μπάλα, την “κουβάλησε”, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδωσαν οι “μπλε” και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-1
Καλή σέντρα του Ράσφορντ στη μικρή περιοχή της Γαλλίας, ο Λακρουά έδιωξε προ του Τόνι
Ο νικητής του μικρού τελικού θα βάλει στα ταμεία του 21.5 εκατ., με την 4η ομάδα της διοργάνωσης να καρπώνεται 20 εκατ. ευρώ.
Η νικήτρια του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει 24.5 εκατομμύρια
Να αναφέρουμε ότι εάν η Αγγλία κερδίσει τη Γαλλία και τερματίσει τρίτη, θα είναι η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966
Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμων των δυο χωρών - Πρώτος ακούγεται αυτός της γαλλίας
Τετ-α-τετ του Τούχελ με τον Ντεσάν πριν την έναρξη του αγώνα
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι (έχουν από οκτώ γκολ)
«Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ, που μας έχεις προσφέρει τόσα πολλά. Έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε», έγραψε ο Εμπαπέ στα social media, πριν από τον αγώνα της Γαλλίας με την Αγγλία
Τελευταίο ματς το συγκεκριμένο του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των "μπλε". ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας
Οι ενδεκάδες:
ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Γκουστό, Κονατέ, Τεό Ερναντές, Λακρουά, Ραμπιό, Ζαΐτρ Εμερέ, Τσερκί, Ντουέ Ολίσε, Εμπαπέ
ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Χέντερσον, Κονσά, Γκεΐ, Σπενς, Κουάνσα, Ράις, Ρότζερς, Έζε, Σακά, Ράσφορντ, Τόνεϊ
Η Γαλλία παρατάσσεται με ισχυρή ενδεκάδα. Βασικοί ξεκινούν οι Εμπαπέ, Ραμπιό, Μενιάν, Κονατέ και Ολίσε, με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης να κυνηγά και το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης
Εκτός αρχικού σχήματος για τα «τρία λιοντάρια» έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τον Γερμανό τεχνικό να δίνει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μεγάλο ρόλο μέχρι τώρα στη διοργάνωση
ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές
Γνωστές έγιναν πριν λίγη ώρα οι ενδεκάδες του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον “μικρό” τελικού του Μουντιάλ του 2026, μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας