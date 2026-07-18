Γαλλία – Αγγλία live ο μικρός τελικός του Μουντιάλ 2026

3'

ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 0-1 με τον Ράις

Από λάθος πάσα του Ντουέ στο χώρο του κέντρου, ο Άγγλος χαφ έκλεψε την μπάλα, την “κουβάλησε”, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδωσαν οι “μπλε” και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-1