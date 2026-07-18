Αθλητικά

Ο Μάικλ Ολίσε «έσπασε» το μυθικό ρεκόρ του Πελέ στις ασίστ σε Μουντιάλ

Ο Γάλλος εξτρέμ έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Marco Bello
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Ο Μάικλ Ολίσε της Γαλλίας με τις δύο ασίστ που έβγαλε στον Κιλιάν Εμπαπέ στον μικρό τελικό του Μουντιάλ του 2026, έσπασε το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ.

Ο Ολίσε έφτασε τις 7 ασίστ σε ένα Μουντιάλ κι έσπασε το σχετικό ρεκόρ του Πελέ (6 ασίστ), το οποίο κρατούσε από το 1970 (από το 1966 κρατάει σχετικά στοιχεία για τις ασίστ η OPTA).

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως από αυτές τις επτά ασίστ, ο “αστέρας” της Γαλλίας έδωσε τις πέντε τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Ποτέ ξανά ένας παίκτης δεν έχει δώσει πέντε ασίστ σε έναν συγκεκριμένο συμπαίκτη του στο παρελθόν, στο τουρνουά.

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ΦΩΤΟ REUTERS
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