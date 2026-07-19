Μουντιάλ 2026: Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Αγγλία, μετά την «τρελή» νίκη επί της Γαλλίας στον «μικρό» τελικό

Μετά από ένα απίστευτο παιχνίδι, βγαλμένο απ’ το ωραιότερο ποδοσφαιρικό… παραμύθι, η Αγγλία έδειξε πως ξεπέρασε το “σοκ” του αποκλεισμού απ’ την Αργεντινή και κατάφερε να “λυγίσει” τη Γαλλία με το απίθανο 6-4 στον “μικρό” τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η Αγγλία τερμάτισε έτσι στην 3η θέση του Μουντιάλ του 2026, την καλύτερη που έχει καταλάβει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 60 χρόνια και την κατάκτηση του τροπαίου το 1966!

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Η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο και λίγο μετά τη λήξη του “μικρού” τελικού ανέβηκε στο βάθρο που στήθηκε και παρέλαβε τα μετάλλια της.

Οι Άγγλοι έβγαλαν τις σχετικές φωτογραφίες με τα μετάλλιά τους και αποθεώθηκαν από τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο “Hard Rock Stadium” του Μαϊάμι.