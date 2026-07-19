Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Η απονομή των χάλκινων μεταλλίων στην Αγγλία, μετά την «τρελή» νίκη επί της Γαλλίας στον «μικρό» τελικό

Τα “τρία λιοντάρια” κατέλαβαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους την 3η θέση σε Μουντιάλ
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Paul Childs
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μετά από ένα απίστευτο παιχνίδι, βγαλμένο απ’ το ωραιότερο ποδοσφαιρικό… παραμύθι, η Αγγλία έδειξε πως ξεπέρασε το “σοκ” του αποκλεισμού απ’ την Αργεντινή και κατάφερε να “λυγίσει” τη Γαλλία με το απίθανο 6-4 στον “μικρό” τελικό του Μουντιάλ 2026.

Η Αγγλία τερμάτισε έτσι στην 3η θέση του Μουντιάλ του 2026, την καλύτερη που έχει καταλάβει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 60 χρόνια και την κατάκτηση του τροπαίου το 1966!

Η αποστολή της Εθνικής Αγγλίας παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο και λίγο μετά τη λήξη του “μικρού” τελικού ανέβηκε στο βάθρο που στήθηκε και παρέλαβε τα μετάλλια της.

Οι Άγγλοι έβγαλαν τις σχετικές φωτογραφίες με τα μετάλλιά τους και αποθεώθηκαν από τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στο “Hard Rock Stadium” του Μαϊάμι.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
68
57
56
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Γαλλία – Αγγλία 4-6: Επικός «μικρός» τελικός στο Μουντιάλ με «ραψωδία» από Εμπαπέ, χατ-τρικ του Σάκα και 3η θέση για τα «τρία λιοντάρια»
Ο πιο "τρελός" μικρός τελικός σε Παγκόσμιο Κύπελλο με δέκα γκολ, "χάλκινη" η Αγγλία με χατ-τρικ του Σάκα - Ο Εμπαπέ στην κορυφή των σκόρερ σε Μουντιάλ
ΦΩΤΟ REUTERS
Newsit logo
Newsit logo