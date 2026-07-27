Αθλητικά

«Εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια διαρκείας στον ΠΑΟΚ – Aνακοινώθηκε sold out από την ΚΑΕ

Το sold out συνοδεύτηκε από ένα “ευχαριστώ” της ομάδας
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Στα εισιτήρια διαρκείας αποτυπώθηκε ο ενθουσιασμός που επικρατεί στον κόσμο του ΠΑΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο στην GBL! Ο “δικέφαλος του Βορρά” ανακοίνωσε sold out στα εισιτήρια διαρκείας της ομάδας.

Λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της διάθεσης των 6.000 εισιτηρίων διαρκείας που τέθηκαν σε διάθεση για την Πυλαία, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο της με μια λιτή αλλά γεμάτη νόημα ανάρτηση στα social media.

Με τη λέξη «SOLD OUT», το «THANK YOU» και τα hashtags #NewEraSamePassion, #NewRecord και #EinaiMikroToGipedo, οι «ασπρόμαυροι» έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη στήριξη που έλαβαν.

Θυμίζουμε πως στην κυκλοφορία τέθηκαν εξ’ αρχής 5.000 εισιτήρια, ενώ εκδόθηκαν ακόμη 1.000 τα οποία επίσης πωλήθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα..

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Αθλητικά
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