GBL: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ηρακλή – Εντός έδρας «μάχες» για Άρη και ΠΑΟΚ

Εντός έδρας αποστολή έχει ο Παναθηναϊκός, για την 11η αγωνιστική της Greek Basketball League. Δυο 24ωρα μετά τη νίκη του επί της Χάποελ Τελ Αβίβ με την οποία έκανε το 2/2 στη “διαβολοβδομάδα” της Euroleague, το “τριφύλλι” υποδέχεται το Σάββατο (20.12.2025, 18:15) τον Ηρακλή.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα στη GBL, έχοντας μόνο 1 ήττα σε 9 αγώνες, ενώ ο Ηρακλής βρίσκεται στο 4-5. Ο Εργκίν Αταμαν θα κοουτσάρει το “τριφύλλι” για 74η φορά σε ματς πρωταθλήματος και έτσι θα γίνει ο 3ος της σχετικής λίστας προσπερνώντας τον Αργύρη Πεδουλάκη και ενώ την προηγούμενη εβδομάδα άφησε πίσω του τον Λευτέρη Σούμποτιτς.

Ο 3ος στον βαθμολογικό πίνακα, ΠΑΟΚ, μία ημέρα αφού ανακοίνωσε την προσθήκη του έμπειρου Αμερικανού γκαρντ Πάτρικ Μπέβερλι, υποδέχεται τον Πανιώνιο, με στόχο την 8η νίκη του. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης που απέκτησε τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη (σ.σ. μετά από δυόμιση χρόνια στο Μαρούσι) και αποχαιρέτησε τον Τζορτζ Πάπας, αναζητά τη 2η νίκη της.

«Μάχη» αναμένεται στο Αλεξάνδρειο, ανάμεσα στον Άρη και το Περιστέρι, στις 18:15. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει ρεκόρ 4-5, ενώ οι «κυανοκίτρινοι» έχουν 5-4. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης μέσα από το παιχνίδι με το Περιστέρι, θα φτάσει τις 186 εμφανίσεις με τον Άρη στην GBL. Έτσι θα βρεθεί στην 3η θέση της σχετικής λίστας προσπερνώντας τον Σπύρο Μούρτο.

Στη Μύκονο δοκιμάζεται η ΑΕΚ το Σάββατο (20.12.2025, 16:00). Οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου προέρχονται από νίκη με 75-65 επί της Καρδίτσας, ενώ η Ένωση υπέστη βαριά ήττα, με 63-101 από τον Παναθηναϊκό στη Sunel Arena. Η Μύκονος θα πάρει θέση στο τζάμπολ με ρεκόρ 4-5, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» με ρεκόρ 5-4.

Ρεπό έχει στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Greek Basketball League ο Προμηθέας Πατρών.

Το πρόγραμμα της ημέρας στη GBL:

16.00: Μύκονος Βetsson – ΑΕΚ, ΕΡΤ Sports1

16.00: ΠΑΟΚ – Πανιώνιος, ΕΡΤ 2

18.15: Παναθηναϊκός – Ηρακλής, ΕΡΤ 2

18.15: Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson, ΕΡΤ Sports1

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου

13:00 Ολυμπιακός-Κολοσσός Ρόδου

16:00 Καρδίτσα Ιαπωνική-Μαρούσι

ΡΕΠΟ: Προμηθέας Πάτρας