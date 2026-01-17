Αθλητικά

GBL: Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός, στην Καρδίτσα η ΑΕΚ

Η 15η αγωνιστική στη GBL κάνει "τζάμπολ" με τρία παιχνίδια
Η GBL συνεχίζεται με τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος, που θα διατηρήσει μία εκκρεμότητα, αυτήν του αγώνα του Περιστερίου Betsson με τον Άρη Betsson που αναβλήθηκε, επειδή θα παίξουν σήμερα μεταξύ τους για τα play-ins του Κυπέλλου Ελλάδας. Η δράση στην Α1 μπάσκετ των ανδρών ξεκινάει το Σάββατο (17.01.2026), με το αγωνιστικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρία ματς.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Σάββατο (17.01.2026, 16:00) το Μαρούσι στο ΣΕΦ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, με την ψυχολογία στα… ύψη ύστερα από την επιβλητική νίκη επί της Παρτιζάν στο Βελιγράδι (104-66), θα «κυνηγήσει» τη νίκη κόντρα στους «κυανοκίτρινους», προκειμένου να διευρύνει το απόλυτο της συγκομιδής, καθώς οι Πειραιώτες μετρούν 13 νίκες στα ισάριθμα ματς που έχουν δώσει μέχρι σήμερα στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους δύο «κολλητά» παιχνίδια στη Euroleague, την Τρίτη (20.01.2026) με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ και την Πέμπτη (22.01.2026) με την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη.

Την ίδια ώρα (16:00) θα έχουμε δράση και στην Πάτρα, με τον Προμηθέα να φιλοξενεί τον Πανιώνιο στο «Δ.Τόφαλος». Οι γηπεδούχοι θέλουν να βάλουν τέλος στο αρνητικό σερί που «τρέχουν» (2 ήττες) ενώ οι «κυανέρυθροι» δεν έχουν νίκη μακριά από την έδρα τους.

Τέλος, στις 18:10 η ΑΕΚ θα παλέψει για τη νίκη κόντρα στην Καρδίτσα στο «Γιάννης Μπουρούσης», προκειμένου να παραμείνει τρίτη στη βαθμολογία. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν εκ νέου σε τέσσερις μέρες για τις υποχρεώσεις της φάσης των 16 του Basketball Champions League, αλλά στα Άνω Λιόσια.

Το σημερινό πρόγραμμα

16:00 Ολυμπιακός – Μαρούσι / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

16:00 Προμηθέας – Πανιώνιος / ERTSPORTS 1

18:15 Καρδίτσα – ΑΕΚ / ERTSPORTS 4

