GBL: Το κρίσιμο ΠΑΟΚ – ΑΕΚ και η «μάχη» του Ολυμπιακού στην έδρα του Ηρακλή

Η 19η αγωνιστική της GBL κάνει τζάμπολ το Σάββατο (14.02.2026) με πέντε αναμετρήσεις. Ο αήττητος Ολυμπιακός (ρεκόρ 17-0) φιλοξενείται από τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο στις 16:00, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να αγωνίζεται με αρκετές απουσίες.

O Tάιλερ Ντόρσεϊ γύρισε το πόδι του στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα και έχει ενόχληση στον έσω πλάγιο. Εκτός για λογούς ξεκούρασης και ο Τόμας Ουόκαπ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να μπαίνει στην αποστολή.

Εκτός βρίσκoνται με τραυματισμό οι Κόρι Τζόσεφ και Μόντε Μόρις, ενώ διάστρεμμα αριστερής ποδοκνημικής έχει υποστεί και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο Ηρακλής (ρεκόρ 7-9) περιμένει τον Ολυμπιακό χωρίς κάποια απουσία.

Το ματς που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον διεξάγεται στο Παλατάκι, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα πολύ σημαντικό ματς για την τρίτη θέση. Η Ένωση βρίσκεται στην 3η θέση της βαθμολογίας με 28 βαθμούς, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης μετρά 26 βαθμούς με αγώνα λιγότερο. Θυμίζουμε ότι στο ματς του πρώτου γύρου, ο “δικέφαλος του Βορρά” είχε νικηφόρο πέρασμα από τα Άνω Λιόσια (76-78).

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας είναι Μύκονος Betsson – Άρης Betsson, Προμηθέας – Περιστέρι Betsson και Μαρούσι – Καρδίτσα.

Την Κυριακή (15.02.2026, 16:00) στο ματς που θα ολοκληρώσει την αγωνιστική, ο δεύτερος στον βαθμολογικό πίνακα, Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί τον Κολοσσό Ρόδου, στο Telekom Center Athens. Oι “πράσινοι” έχουν ρεκόρ 15-2, ενώ οι Ροδίτες που βρίσκονται στην προτελευταία θέση 4-13.

Το πρόγραμμα της ημέρας:

16.00 Προμηθέας – Περιστέρι Betsson (ΕΡΤ SPORTS 3)

16.00 Μύκονος Betsson – Άρης Betsson (EΡΤ SPORTS 1)

16.00 Ηρακλής – Ολυμπιακός (ΕΡΤ 2)

18.15 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (ΕΡΤ 2)

18.15 Μαρούσι – Καρδίτσα (ΕΡΤ SPORTS 1)