Στους δρόμους βγήκαν οι οπαδοί της Φιορεντίνα, διαδηλώνοντας κατά της Πολιτείας, η οποία και δεν εγκρίνει την ανακατασκευή του γηπέδου της ομάδας τους.

Χιλιάδες άνθρωποι “κατέκλυσαν” τους δρόμους της Φλωρεντίας, στην προσπάθειά του να “πιέσουν” τις αρμόδιες αρχές για την κατασκευή του νέου γηπέδου της τοπικής ομάδας.

Με σημαίες, κασκόλ, καπνογόνα και συνθήματα, οι οπαδοί των “βιόλα” έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην ιταλική πόλη της Τοσκάνης, ζητώντας άμεση λύση στο γηπεδικό θέμα της ιστορικής Φιορεντίνα.

Fiorentina fans protested in the streets of Florence because the city isn't approving the club to build a new stadium @ACFFiorentinaEN pic.twitter.com/o5eC1iUvEt