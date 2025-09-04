Γεωργία – Τουρκία 2-3: Μεγάλο διπλό των Τούρκων στην Τιφλίδα για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Τουρκία έφυγε με το διπλό από την Τιφλίδα, επικρατώντας της Γεωργίας με 3-2 για την 1η αγωνιστική του 5ου ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ.

Με την Ισπανία να είναι το απόλυτο φαβορί για την πρώτη θέση του ομίλου, το παιχνίδι Γεωργία – Τουρκία είχε χαρακτήρα “τελικού” για τη δεύτερη θέση, παρότι βρισκόμαστε μόλις στην πρώτη αγωνιστική.

Με δύο γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου, η Τουρκία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στα προκριματικά. Ο νέος σταρ της Φενέρμπαχτσε σκόραρε δύο φορές, δίνοντας μεγάλο προβάδισμα στην ομάδα του (0-3).

Ωστόσο στα τελευταία 20 λεπτά, το έργο των Τούρκων έγινε δύσκολο, καθώς στο 71′ ο Μπαρίς Γιλμάζ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη.

Οι Γεωργιανοί εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό πλεονέκτημά τους, μείωσαν σε 2-3, ωστόσο οι Τούρκοι άντεξαν και πανηγύρισαν ένα σπουδαίο διπλό.

Οι συνθέσεις

Γεωργία (Σανιόλ): Μαμαρντασβίλι, Κακαμπάτζε (85′ Γκοχολεϊσβίλι), Γκογκλιχίτζε, Κάσια, Λοχοσβίλι (68′ Αζαρόβι), Τσιταϊσβίλι (46′ Γκαγκνίτζε), Κοχορασβίλι, Μεκβαμπισβίλι (81′ Γκουλιασβίλι), Νταβιτασβίλι, Κβαρατσκέλια, Μικαουτάτζε.

Τουρκία (Μοντέλα): Τσακίρ, Μιουλντιούρ, Ντεμιράλ, Μπαρντακτσί, Ελμάλι, Γιούκτσεκ (46′ Κιοκτσού), Τσαλχάνογλου, Ακγκιούν (66′ Αϊντίν), Γκιουλέρ (86′ Καχβετσί), Γιλντίζ (79′ Καντίογλου), Ακτούρκογλου (66′ Γιλμάζ).