Γερμανία – Ελλάδα behind the scenes: Η παρακάμερα του ιστορικού «διπλού» της Εθνικής ποδοσφαίρου

Μια βραδιά θριάμβου στο Άουγκσμπουργκ για την Εθνική ποδοσφαίρου! Η Ελλάδα κοίταξε… κατάματα την Γερμανία και όχι μόνο δεν τη φοβήθηκε, αλλά την “γονάτισε” (0-1) με το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη.

Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε έτσι το απίστευτο 2/2 στον όμιλό της στη League 1 του Nations League, “τρέλανε” τους πάντες και έδειξε πως αξίζει να έχει μια θέσει στις elite ομάδες της διοργάνωσης και της Ευρώπης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ημέρα μετά το “διπλό” που “κούφανε” την Ευρώπη, η ΕΠΟ έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της αναμέτρησης της “WWK Arena”.

Η άφιξη των διεθνών στο γήπεδο, ο σταυρός που έκανε ο Μπάμπης Κωστούλας πατώντας τον αγωνιστικό χώρο, ο παλμός της εξέδρας, το γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη, η έκρηξη χαράς που κορυφώθηκε με το σφύριγμα της λήξης, οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια και τα αυτόγραφα, με την επιστροφή της ομάδας στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει.

“Μάγκες, ξεκινήσαμε καλά, όμως πρέπει να βελτιωθούμε πολύ ακόμα σαν ομάδα. Σήμερα θέλω να δω πάθος, ψυχή και ο ένας να βοηθάει τον άλλο μέσα στο γήπεδο. Πάμε όλοι μαζί από το πρώτο λεπτό” ανέφερε ο Βαγγέλης Παυλίδης, απευθυνόμενος στους συμπαίκτες του, πριν την έναρξη του αγώνα, με τον Γιώργο Μασούρα να κρατάει μια εικόνα της Παναγίας και να δίνει το έναυσμα για να ακουστεί η ιαχή “Ελλάς”.

“Η παρακάμερα από μια ιστορική βραδιά” έγραψε η ΕΠΟ στο σχόλιό της και ανέβασε το παραπάνω απολαυστικό video.