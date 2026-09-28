Ο Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ έμεινε εκτός αποστολής στη Ρουμανία

Με αρκετές αλλαγές -και χωρίς τον Ραζβάν Μαρίν της ΑΕΚ- η αποστολή της Ρουμανίας για τον εντός έδρας αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (28.09.2026, 21:45) στο Nations League.

Ο Γκεόργκε Χάτζι αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής αρκετούς παίκτες, που είχαν ξεκινήσει βασικοί στην ήττα της ομάδας με 2-1 από τη Σουηδία. Έξι ποδοσφαιριστές που ήταν εντεκαδάτοι στο ματς του Σόλνα δεν θα βρεθούν ούτε στον πάγκο της Ρουμανίας. Μεταξύ αυτών, ο Ραζβάν Μαρίν.

Εκτός από τον μέσο της ΑΕΚ, ο Χάτζι “έκοψε” τους Ράντου Ντραγκούσιν, Αντρέι Ράτσιου, Νικουσόρ Μπάνκου, Ντένις Μαν και Ιάνις Χάτζι, ο οποίος μάλιστα είναι και γιός του.