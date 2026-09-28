Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε στην Εθνική ποδοσφαίρου για τα ματς με Ολλανδία και Γερμανία στο Nations League

Την πρώτη του κλήση στην Εθνική ποδοσφαίρου πήρε ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Παναθηναϊκού, μια ημέρα μετά την ιστορική νίκη της Ελλάδας στην έδρα της Γερμανίας, για τη δεύτερη αγωνιστiκή του Nations League.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας κλήθηκε εκτάκτως στην Εθνική Ελλάδας, όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα (28.09.2026) και θα είναι διαθέσιμος για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στα δύο εντός έδρας παιχνίδια με Ολλανδία (01.10.2026, 21:45) και Γερμανία (04.10.2026, 21:45).

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Ο Γιώργος Βαγιαννίδης αποχώρησε με ενοχλήσεις στο ημίχρονο του Γερμανία – Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ και ο Τσάπρας επιλέχθηκε να μπει στην γαλανόλευκη αποστολή, προκειμένου να υπάρχει μία έξτρα λύση στην συγκεκριμένη θέση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν υφίσταται αντικατάσταση του Βαγιαννίδη, αφού συνεχίζει να βρίσκεται στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο διεθνής φουλ μπακ της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχει επιβαρυνθεί και στο κομμάτι των καρτών, έχει και κάποιες ενοχλήσεις και αυτοί οι δύο λόγοι έκαναν τον ομοσπονδιακό μας προπονητή να συμπεριλάβει και τον Τσάπρα στα σχέδιά του.