Γερμανία – Ελλάδα: Έτοιμη η Εθνική ποδοσφαίρου για τη μεγάλη δοκιμασία στο Nations League, τα πλάνα ενδεκάδας του Γιοβάνοβιτς

Με φόρα από τη νίκη της στην έδρα της Σερβίας, η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει την ισχυρή Γερμανία στη “WWK Arena” στο Άουγκσμπουργκ (21:45, Newsit.gr, Alpha, Nova Sports Start), με σκοπό ακόμη μία καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα που θα “ταράξει” και πάλι το Nations League.

Η Γερμανία μπήκε στην “εποχή Κλοπ” με ισοπαλία στην έδρα της Ολλανδίας (2-2). Έφτασε πολύ κοντά στη νίκη, όμως το γκολ του Κόντι Χάκπο στο 92′ της στέρησε τη νικηφόρα πρεμιέρα στο Nations League. Τώρα όμως τα “πάντσερ” θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να πάρουν τη νίκη κόντρα στην Εθνική ποδοσφαίρου.

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Η Εθνική ποδοσφαίρου έκανε ιδανικό ξεκίνημα στη League A του NationsLeague, καθώς επικράτησε 2-1 της Σερβίας στο Βελιγράδι με ανατροπή.

Η νεανική ομάδα του Ιβλαν Γιοβάνοβιτς έβαλε έτσι τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη (μετρούσε τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες) και πήρε ώθηση, στην προσπάθεια της στη διοργάνωση, αλλά και ενόψει των προκριματικών του Euro 2028.

Η Εθνική Ελλάδας έχει απέναντί της και την παράδοση. Δεν έχει κερδίσει τη Γερμανία στα δέκα τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ενώ η πιο πρόσφατη συνάντηση των δύο ομάδων έγινε τον Ιούνιο του 2024, όταν οι Γερμανοί επικράτησαν σε φιλικό παιχνίδι.

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Οι Γερμανοί έχουν σημαντική δυναμική στο “σπίτι” τους. Μετρούν πέντε συνεχόμενες νίκες σε επίσημα εντός έδρας παιχνίδια από τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ η τελευταία ήττα στη χώρα τους ήρθε τον Ιούνιο του ίδιου έτους, από την Πορτογαλία και τη Γαλλία στο Nations League. Ο Γιούργκεν Κλοπ προσπαθεί να αλλάξει την εικόνα, έχοντας ήδη δώσει χώρο σε αρκετά νέα πρόσωπα κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου παραθύρου των εθνικών ομάδων.

Ο Κλοπ καλείται να διαχειριστεί και σημαντικές απουσίες. Ο Τζαμάλ Μουσιάλα τραυματίστηκε στον μηρό κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν από την αναμέτρηση με την Ολλανδία και τέθηκε εκτός για το υπόλοιπο διάστημα των εθνικών ομάδων. Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Κάι Χάβερτς, ο οποίος επέστρεψε στην Άρσεναλ για να συνεχίσει την αποθεραπεία του. Για να ενισχύσει τις επιλογές του στην επίθεση, ο Κλοπ κάλεσε στην αποστολή τον Φλόριαν Βιρτς και τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ.

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο Δουβίκας διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα μετά το γκολ που πέτυχε στο Βελιγράδι. Υπάρχει, όμως, έντονος ανταγωνισμός για τις θέσεις στην επίθεση, καθώς στο προηγούμενο παιχνίδι ξεκίνησαν βασικοί οι Βαγγέλης Παυλίδης και Μπάμπη Κωστούλας.

Οι πιθανές συνθέσεις των ομάδων:

Γερμανία (Γιούργκεν Κλοπ): Τερ Στέγκεν – Τρέου, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν – Ενμετσά, Κίμιχ – Αντεγέμι, Γκνάμπρι, Φούριχ – Εμπνουταλίμπ.

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Καρέτσας, Κωστούλας, Τζόλης – Παυλίδης.

Διαιτητής: Κρις Κάβανα (Αγγλία)

Βοηθοί: Νταν Κουκ και Άλεξ Τζέιμς (Αγγλία)

4ος Διαιτητής: Τόμας Μπράμαλ (Αγγλία)

VAR: Άντριου Ντάλας (Σκωτία) και AVAR: Άντριου Μάντλεϊ (Αγγλία)

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Ολλανδία – Γερμανία 1-1

Η βαθμολογία του Β’ ομίλου

Ελλάδα 3

Γερμανία 1

Ολλανδία 1

Σερβία 0

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Σερβία – Ολλανδία 19:00

Γερμανία – Ελλάδα 21:45

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Σερβία – Ελλάδα 1-2

Γερμανία – Ελλάδα: Κυριακή 27/09 στις 21:45

Ελλάδα – Ολλανδία: Πέμπτη 01/10 στις 21:45

Ελλάδα – Γερμανία: Κυριακή 04/10 στις 21:45

Ολλανδία – Ελλάδα: Παρασκευή 13/11 στις 21:45

Ελλάδα – Σερβία: Δευτέρα 16/11στις 21:45