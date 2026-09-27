Χαριστέας και Παπασταθόπουλος σκόραραν στο φιλικό παλαιμάχων Βέρντερ Βρέμης – Ρεάλ Μαδρίτης με προπονητή τον Ρεχάγκελ

Έντονο ελληνικό “χρώμα” είχε το φιλικό παλαιμάχων της Βέρντερ Βρέμης με την Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Ότο Ρεχάγκελ να παίρνει θέση προπονητή και τους Άγγελο Χαριστέα και Σωκράτη Παπασταθόπουλο να αγωνίζονται και να σκοράρουν στη νίκη (4-3) των Γερμανών.

Το Βέρντερ Βρέμης – Ρεάλ Μαδρίτης διεξήχθη σε ένα κατάμεστο “Weserstadion” στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 100 χρόνια του ιστορικού γηπέδου. Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος ήταν εκείνος που έκανε το 1-1 στο φιλικό των Legends των δυο ομάδων, σκοράροντας για τη Βέρντερ Βρέμης με υπέροχο πλασέ με το δεξί, ενώ αργότερα τη “σκυτάλη” πήρε ο Άγγελος Χαριστέας, ο οποίος πέτυχε το γκολ για το 3-2 στο 62′ με πολύ όμορφη κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ. Μάλιστα, αμέσως μετά το γκολ του, ο παλαίμαχος επιθετικός έτρεξε προς τον πάγκο και έδωσε μια αγκαλιά στον Ότο Ρεχάγκελ.

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Με τη φανέλα της Βέρντερ ο υψηλόσωμος πρώην σέντερ φορ έχει καταγράψει 91 επίσημες συμμετοχές και 28 γκολ, ενώ ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ το 2004. Ο Παπασταθόπουλος, από την πλευρά του, είχε επίσης σημαντικό πέρασμα από τη Βέρντερ Βρέμης με 59 συμμετοχές και 2 γκολ, πριν συνεχίσει την καριέρα του σε Ντόρτμουντ και Άρσεναλ, Ολυμπιακό και Μπέτις.

Απέναντί στους παλαίμαχους της Βέρντερ βρέθηκαν σπουδαία ονόματα της Ρεάλ, όπως οι Μακελελέ, Πέπε, Καρεμπέ και Καμπιάσο, σε μία βραδιά γεμάτη αναμνήσεις.

Το φιλικό είχε αρκετές αστείες στιγμές. Ίσως η κορυφαία, ήταν αυτή που οι παλαίμαχοι έκαναν colling break. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκαν “σερβιτόροι” που εμφάνισαν ένα ποτήρι μπύρα και ένα σφηνάκι από δίπλα, με τον Αΐλτον να παίρνει την μπύρα, να κάνει “εις υγείαν” προς την εξέδρα και να αρχίζει να την πίνει!