Nations League: Σερβία – Ολλανδία, Νορβηγία – Πορτογαλία και τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων

Ξεκινάει απόψε (27.09.2026) η δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Nations League, με την αναμέτρηση Γερμανία – Ελλάδα να συγκεντρώνει τα βλέμματα. Για τον 2ο όμιλο της League A -στον οποίο συμμετέχει και η Εθνικής ποδοσφαίρου- θα προηγηθεί το Σερβία – Ολλανδία.

Θυμίζουμε ότι η Σερβία ηττήθηκε στο Βελιγράδι από την Ελλάδα με 2-1 στην πρεμιέρα του Nations League, ενώ η Ολλανδία έφερε 1-1 με τη Γερμανία στο Άμστερνταμ. Από το αγωνιστικό πρόγραμμα της βραδιάς, ξεχωρίζει επίσης και η μονομαχία μεταξύ της Νορβηγίας του Έρλινγκ Χάλαντ και της Πορτογαλίας του Κριστιάνο Ρονάλντο, στο Όσλο.

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Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των αγώνων της Κυριακής:

16:00 Nations League: Λιθουανία – Αζερμπαϊτζάν / Novasports Prime

19:00 Nations League: Αυστρία – Κόσοβο / Novasports Start

19:00 Nations League: Γιβραλτάρ – Ανδόρα / Novasports 4HD

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19:00 Nations League: Δανία – Ουαλία / Novasports 3HD

19:00 Nations League: Σερβία – Ολλανδία / Novasports 2HD, ALPHA

21:45 Nations League: Γερμανία – Ελλάδα / Novasports Start, ALPHA

21:45 Nations League: Ισραήλ – Ιρλανδία / Novasports 2HD

21:45 Nations League: Νορβηγία – Πορτογαλία / Novasports 1HD