Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Μάχη» στον τελικό του Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για το τρόπαιο! Το 7ο Super Cup ρίχνει… αυλαία με τον μεγάλο τελικό των δυο ομάδων στο “Ανδρέας Παπανδρέου”, μία εβδομάδα πριν το πρώτο τζάμπολ της 35ης GBL.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πιάσει κάποια μεγάλη απόδοση, παρόλα αυτά νίκησε την ΑΕΚ με 93-80 και πέρασε στο τελικό του Super Cup για 5η σερί φορά, ψάχνοντας να κάνει το απόλυτο 5/5. Μπροστά του βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεκδικήσει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο, κάνοντας το “|μπαμ” στα ημιτελικά.

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Ο “δικέφαλος του Βορρά” έδωσε τεράστια “μάχη” κόντρα στον Παναθηναϊκό και κατάφερε να επικρατήσει 84-82, με τον Τσέντι Όσμαν να βάζει buzzer beater τρίποντο και να δίνει τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο τελικός αποτελεί μια ευκαιρία για την κατάκτηση του πρώτου της τίτλου στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε πριν από μία εβδομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ θέλει να στείλει ένα νέο μήνυμα πως… επιστρέφει στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ και μετά τον Παναθηναϊκό, να νικήσει και τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Ο “δικέφαλος του βορρά” έχει μπροστά του μια ιστορική ευκαιρία, καθώς αναζητά τον πρώτο του τίτλο στον 21ο αιώνα.

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Για να βρούμε την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση ενός τροπαίου, θα πρέπει να γυρίσουμε 27 χρόνια πίσω, στις 31 Ιανουαρίου 1999.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον τιμωρημένο Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κόρι Τζόζεφ, που βρίσκεται εκτός οκτάδας ξένων. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία ΡεϊΚουάν Γκρέι και τον ξένο που θα επιλέξει ο Αντρέα Τρινκιέρι να αφήσει εκτός της εξάδας του.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 93-80

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (20:00)

Συνοπτικά η ιστορία του Super Cup ανά χρονιά…

Οι τελικοί

2020: Προμηθέας-Περιστέρι 82-74

2021: Παναθηναϊκός-Προμηθέας 92-83

2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-67

2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 75-51

2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-86

2025: Ολυμπιακός-Προμηθέας 92-83

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ

1986: Άρης

2020: Προμηθέας

2021: Παναθηναϊκός

2022: Ολυμπιακός

2023: Ολυμπιακός

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

Οι MVP

2020: Ντάνι Αγκμπελίς (Προμηθέας)

2021: Γιώργος Παπαγιάννης (Παναθηναϊκός)

2022: Μουσταφά Φαλ (Ολυμπιακός)

2023: Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός)

2024: Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός)

2025: Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός)