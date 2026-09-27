Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Μάχη» στον τελικό του Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Κρίνεται στο “Ανδρέας Παπανδρέου” του Περιστερίου το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Τελικός Super Cup
20:00, Newsit.gr, ΣΚΑΪ
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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ΟλυμπιακόςΠΑΟΚ για το τρόπαιο! Το 7ο Super Cup ρίχνει… αυλαία με τον μεγάλο τελικό των δυο ομάδων στο “Ανδρέας Παπανδρέου”, μία εβδομάδα πριν το πρώτο τζάμπολ της 35ης GBL.

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πιάσει κάποια μεγάλη απόδοση, παρόλα αυτά νίκησε την ΑΕΚ με 93-80 και πέρασε στο τελικό του Super Cup για 5η σερί φορά, ψάχνοντας να κάνει το απόλυτο 5/5. Μπροστά του βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεκδικήσει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο, κάνοντας το “|μπαμ” στα ημιτελικά.

Ο “δικέφαλος του Βορρά” έδωσε τεράστια “μάχη” κόντρα στον Παναθηναϊκό και κατάφερε να επικρατήσει 84-82, με τον Τσέντι Όσμαν να βάζει buzzer beater τρίποντο και να δίνει τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο τελικός αποτελεί μια ευκαιρία για την κατάκτηση του πρώτου της τίτλου στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε πριν από μία εβδομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ θέλει να στείλει ένα νέο μήνυμα πως… επιστρέφει στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ και μετά τον Παναθηναϊκό, να νικήσει και τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Ο “δικέφαλος του βορρά” έχει μπροστά του μια ιστορική ευκαιρία, καθώς αναζητά τον πρώτο του τίτλο στον 21ο αιώνα.

Για να βρούμε την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση ενός τροπαίου, θα πρέπει να γυρίσουμε 27 χρόνια πίσω, στις 31 Ιανουαρίου 1999.

Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον τιμωρημένο Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κόρι Τζόζεφ, που βρίσκεται εκτός οκτάδας ξένων. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία ΡεϊΚουάν Γκρέι και τον ξένο που θα επιλέξει ο Αντρέα Τρινκιέρι να αφήσει εκτός της εξάδας του.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 93-80

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 82-84

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (20:00)

Συνοπτικά η ιστορία του Super Cup ανά χρονιά…

Οι τελικοί

2020: Προμηθέας-Περιστέρι 82-74

2021: Παναθηναϊκός-Προμηθέας 92-83

2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-67

2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 75-51

2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-86

2025: Ολυμπιακός-Προμηθέας 92-83

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ

1986: Άρης

2020: Προμηθέας

2021: Παναθηναϊκός

2022: Ολυμπιακός

2023: Ολυμπιακός

2024: Ολυμπιακός

2025: Ολυμπιακός

Οι MVP

2020: Ντάνι Αγκμπελίς (Προμηθέας)

2021: Γιώργος Παπαγιάννης (Παναθηναϊκός)

2022: Μουσταφά Φαλ (Ολυμπιακός)

2023: Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός)

2024: Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός)

2025: Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός)

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