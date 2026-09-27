Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Μάχη» στον τελικό του Super Cup για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για το τρόπαιο! Το 7ο Super Cup ρίχνει… αυλαία με τον μεγάλο τελικό των δυο ομάδων στο “Ανδρέας Παπανδρέου”, μία εβδομάδα πριν το πρώτο τζάμπολ της 35ης GBL.
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πιάσει κάποια μεγάλη απόδοση, παρόλα αυτά νίκησε την ΑΕΚ με 93-80 και πέρασε στο τελικό του Super Cup για 5η σερί φορά, ψάχνοντας να κάνει το απόλυτο 5/5. Μπροστά του βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα διεκδικήσει για πρώτη φορά το συγκεκριμένο τρόπαιο, κάνοντας το “|μπαμ” στα ημιτελικά.
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Ο “δικέφαλος του Βορρά” έδωσε τεράστια “μάχη” κόντρα στον Παναθηναϊκό και κατάφερε να επικρατήσει 84-82, με τον Τσέντι Όσμαν να βάζει buzzer beater τρίποντο και να δίνει τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.
Για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ο τελικός αποτελεί μια ευκαιρία για την κατάκτηση του πρώτου της τίτλου στη φετινή αγωνιστική περίοδο. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ηττήθηκε πριν από μία εβδομάδα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Euroleague.
Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ θέλει να στείλει ένα νέο μήνυμα πως… επιστρέφει στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ και μετά τον Παναθηναϊκό, να νικήσει και τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Ο “δικέφαλος του βορρά” έχει μπροστά του μια ιστορική ευκαιρία, καθώς αναζητά τον πρώτο του τίτλο στον 21ο αιώνα.
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Για να βρούμε την τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε την κατάκτηση ενός τροπαίου, θα πρέπει να γυρίσουμε 27 χρόνια πίσω, στις 31 Ιανουαρίου 1999.
Αγωνιστικά, ο Ολυμπιακός δεν υπολογίζει στον τραυματία Νίκολα Μιλουτίνοφ, τον τιμωρημένο Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κόρι Τζόζεφ, που βρίσκεται εκτός οκτάδας ξένων. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία ΡεϊΚουάν Γκρέι και τον ξένο που θα επιλέξει ο Αντρέα Τρινκιέρι να αφήσει εκτός της εξάδας του.
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
Τελικός Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (20:00)
Συνοπτικά η ιστορία του Super Cup ανά χρονιά…
Οι τελικοί
2020: Προμηθέας-Περιστέρι 82-74
2021: Παναθηναϊκός-Προμηθέας 92-83
2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-67
2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 75-51
2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-86
2025: Ολυμπιακός-Προμηθέας 92-83
Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ
1986: Άρης
2020: Προμηθέας
2021: Παναθηναϊκός
2022: Ολυμπιακός
2023: Ολυμπιακός
2024: Ολυμπιακός
2025: Ολυμπιακός
Οι MVP
2020: Ντάνι Αγκμπελίς (Προμηθέας)
2021: Γιώργος Παπαγιάννης (Παναθηναϊκός)
2022: Μουσταφά Φαλ (Ολυμπιακός)
2023: Γιαννούλης Λαρεντζάκης (Ολυμπιακός)
2024: Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός)
2025: Τάιλερ Ντόρσεϊ (Ολυμπιακός)