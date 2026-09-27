Βασικοί οι Γκονζάλες και Πουέρτα του Ολυμπιακού στην ισοπαλία του Μεξικού με την Κολομβία

Στο 1-1 έμειναν Μεξικό και Κολομβία, σε φιλικό που διεξήχθη τα ξημερώματα της Κυριακής (27.09.2026) στη Βαλτιμόρη, με τους Αρμάντο Γκονζάλες και Γκουστάβο Πουέρτα του Ολυμπιακού να παίζουν αντίπαλοι, ξεκινώντας στο βασικό σχήμα των εθνικών τους ομάδων

Ο Αρμάντο Γκονζάλες πήρε θέση στην κορυφή της επίθεσης του Μεξικού, ενώ ο Γκουστάβο Πουέρτα ξεκίνησε στη μεσαία γραμμή της Κολομβίας. Ο 23χρονος φορ έγινε αλλαγή στο 74′, χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα στην ένατη συμμετοχή του με το εθνόσημο. Μέχρι στιγμής μετρά ένα γκολ και μία ασίστ με το σύνολο του Μάρκες.

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Από την πλευρά του, ο Πουέρτα παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, καταγράφοντας την 12η διεθνή συμμετοχή του με την Κολομβία. Ο μέσος των Πειραιωτών έχει μέχρι τώρα ένα γκολ και μία ασίστ με την εθνική ομάδα.

Ο Ορμπελίν Πινέδα πήρε χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, καθώς ο πρώην μέσος της ΑΕΚ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 64ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Λοσάνο.

Οι τελευταίοι που θα επιστρέψουν στον Ολυμπιακό

Oι δύο παίκτες του Ολυμπιακού ακολούθησαν τους Φρόιλερ, Ραστόντερ, Πήλιο, Καϊρινεν, οι οποίοι ξεκίνησαν βασικοί για τις εθνικές τους ομάδες.

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Ο Πουέρτα και ο Γκονσάλες θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση, καθώς έχουν και τα υπερατλαντικά ταξίδια και αναμένεται να επιστρέψουν τελευταίοι στου Ρέντη, ενόψει του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός για τη Super League.

Κατά συνέπεια, θα χρειαστεί ειδική διαχείριση από πλευράς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ καθώς οι ερυθρόλευκοι με την επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση θα δώσουν εννέα παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη μέσα σε 29 ημέρες.

Πουέρτα και Γκονσάλες θα μπουν στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, στις 9 ή 10 Οκτωβρίου, με το “αιώνιο” ντέρμπι στο “Καραϊσκάκης” να έχει οριστεί για τις 11 Οκτωβρίου.

Άρα, ο Κολομβιανός μέσος και ο Μεξικανός σέντερ φορ θα κάνουν μία ή δύο προπονήσεις, κι αυτές πιο συντηρητικά, ενόψει του αγώνα με τους “πράσινους”.