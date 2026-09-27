Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η ώρα που θα κάνει τζάμπολ ο τελικός του Super Cup και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε

Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν απόψε (27.09.2026) το τρόπαιο του Super Cup στο μπάσκετ, στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.

Ο Ολυμπιακός -έστω και με μικρή δυσκολία- επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, ενώ ο ανανεωμένος ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη έκπληξη, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό με buzzer beater τρίποντο του Τζέντι Όσμαν.

Το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ θα κάνει τζάμπολ στις 20:00, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Φυσικά, θα υπάρξει live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.