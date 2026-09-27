Αθλητικά

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Η ώρα που θα κάνει τζάμπολ ο τελικός του Super Cup και σε ποιο κανάλι μπορείτε να τον παρακολουθήσετε

Βρίσκει κάτοχο ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο ελληνικό μπάσκετ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΦΩΤΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
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Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ διεκδικούν απόψε (27.09.2026) το τρόπαιο του Super Cup στο μπάσκετ, στον μεγάλο τελικό που θα διεξαχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» του Περιστερίου.

Ο Ολυμπιακός -έστω και με μικρή δυσκολία- επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον ημιτελικό με την ΑΕΚ, ενώ ο ανανεωμένος ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη έκπληξη, αποκλείοντας τον Παναθηναϊκό με buzzer beater τρίποντο του Τζέντι Όσμαν.

Το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ θα κάνει τζάμπολ στις 20:00, και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ. Φυσικά, θα υπάρξει live ενημέρωση για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.

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Αθλητικά
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