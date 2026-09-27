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Αθλητικά

Γερμανία – Ελλάδα: Με Τετέι και Ανδρούτσο η ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου στο Nations League

Δύο αλλαγές για τη «γαλανόλευκη» σε σχέση με το ματς κόντρα στη Σερβία
Ο Τετέι
Ο Τετέι σε αγώνα της Εθνικής Ελλάδας (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αγωνιστεί σε λίγο εκτός έδρας με τη Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο της League A του Nations League, με τον Ανδρέα Τετέι να έχει θέση βασικού στο ματς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προτίμησε αυτή τη φορά τον Ανδρέα Τετέι για την ενδεκάδα της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία, αφήνοντας στον πάγκο τον Μπάμπη Κωστούλα, που ήταν βασικός στο προηγούμενο ματς του Nations League με τη Σερβία.

Αντίστοιχα, ο Θανάσης Ανδρούτσος θα ξεκινήσει στο χώρο του κέντρου, για πρώτη φορά με την Εθνική Ελλάδας, αφήνοντας στον πάγκο τον Δημήτρη Κουρμπέλη.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Ανδρούτσος, Καρέτσας, Τζόλης, Παυλίδης και Τετέι

Η ενδεκάδα της Εθνικής Γερμανίας: Νίμπελ, Βάγκνομαν, Τα, Μπίσεκ, Μπράουν, Κίμιχ, Ενμέτσα, Αντεγέμι, Κοντέ, Σάντε, Εμπνουταλίμπ 

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