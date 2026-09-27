Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είναι συναρπαστικό να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ, θέλω να δώσουμε σόου σε 20.000 οπαδούς»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προπονήθηκε στο κεντρικό γήπεδο των Μαϊάμι Χιτ και εξέφρασε την ανυπομονησία του για το πρώτο παιχνίδι της νέας του ομάδας στο NBA.

Μετά την ανταλλαγή του από τους Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με νέα φανέλα, αυτή των Μαϊάμι Χιτ και ξεκίνησε την προετοιμασία του για την έναρξη της σεζόν στο NBA.

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Ο “Greek Freak” μίλησε έτσι για τη νέα του ομάδα και την επικείμενη preseason του NBA: «Νιώθω καλά, πάντα προπονούμαι λίγο παραπάνω. Είναι πάντα ωραία για εμένα στο κεντρικό παρκέ. Έχω παίξει σε αυτό το γήπεδο πολλές φορές ως παίκτης άλλης ομάδας και το να είμαι μέλος των Μαϊάμι Χιτ είναι συναρπαστικό. Δεν μπορώ να περιμένω να έχουμε 20.000 οπαδούς να μας υποστηρίζουν και να τους δώσουμε ένα σόου».

Preseason is right around the corner! Secure your seats NOW https://t.co/rCLC6FdaFN https://t.co/tKcp0qQ5X4 — Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 27, 2026

Ο Αντετοκούνμπο έχει μπροστά του το Μαϊάμι Χιτ – Τορόντο Ράπτορς (04/10) στην preseason του NBA.