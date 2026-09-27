Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν προπονήθηκε κανονικά στο Κορωπί

Αντίστροφη μέτρηση για το ντεμπούτο του Δανού αριστερού μπακ
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν
Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού / pao.gr
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Θετικά νέα από την προπόνηση του Παναθηναϊκού, με τον Βίκτορ Κρίστιανσεν να βγάζει το κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης, για πρώτη φορά μετά την απόκτησή του από τους “πράσινους”.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του στο Κορωπί για την επανέναρξη της σεζόν, μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν τέθηκε στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος μπορεί πλέον να τον υπολογίζει για τα επόμενα ματς του “τριφυλλιού”.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους Πράσινους την Κυριακή το απόγευμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Σε όλο το πρόγραμμα συμμετείχε ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Απόντες ήταν οι διεθνείς.

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Αθλητικά
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