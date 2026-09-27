Σερβία – Ολλανδία 1-2: Γκολ ο Γιόβιτς αλλά διπλό για τους Ολλανδούς στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Η Ολλανδία πέρασε με τη σειρά της με 2-1 από την έδρα της Σερβίας και περιμένει το αποτέλεσμα στο Γερμανία – Ελλάδα για το δεύτερο όμιλο της League A του Nations League.

Μετά την ήττα από την Εθνική Ελλάδας, η Σερβία ηττήθηκε με το ίδιο σκορ και από την Ολλανδία στην έδρα της, παρά το γκολ που πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League.

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Ο Λούκα Γιόβιτς ισοφάρισε για τους Σέρβους στο 46ο λεπτό, αλλά ο Μέρντινκ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς, μετά το εύστοχο πέναλτί του στο 30′, χάρισε τη νίκη στους “οράνιε”, που έφθασαν τους 4 βαθμούς στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας.\

🚨🇳🇱 THIS IS WHAT LED TO THE PENALTY!



The Netherlands were awarded a penalty after this challenge inside the box. ⚽️



🇷🇸 Serbia 0-1 Netherlands 🇳🇱

⚽️ Meerdink converted from the spot.



👀 Was that a clear penalty? https://t.co/AzGZcx29kW pic.twitter.com/StCG7oEPJN — MAHEE (@nafi_auwal80838) September 27, 2026

Η Σερβία έμεινε έτσι στο μηδέν στη βαθμολογία του ομίλου.