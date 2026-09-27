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Αθλητικά

Σερβία – Ολλανδία 1-2: Γκολ ο Γιόβιτς αλλά διπλό για τους Ολλανδούς στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Δεύτερη σερί ήττα για τη Σερβία με το ίδιο σκορ, πρώτη νίκη για την Ολλανδία στο δεύτερο όμιλο της League A
Ο Γιόβιτς
Ο Γιόβιτς σκοράρει για τη Σερβία / REUTERS/Marko Djurica
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Η Ολλανδία πέρασε με τη σειρά της με 2-1 από την έδρα της Σερβίας και περιμένει το αποτέλεσμα στο Γερμανία – Ελλάδα για το δεύτερο όμιλο της League A του Nations League.

Μετά την ήττα από την Εθνική Ελλάδας, η Σερβία ηττήθηκε με το ίδιο σκορ και από την Ολλανδία στην έδρα της, παρά το γκολ που πέτυχε ο Λούκα Γιόβιτς της ΑΕΚ στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής του Nations League.

Ο Λούκα Γιόβιτς ισοφάρισε για τους Σέρβους στο 46ο λεπτό, αλλά ο Μέρντινκ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο ματς, μετά το εύστοχο πέναλτί του στο 30′, χάρισε τη νίκη στους “οράνιε”, που έφθασαν τους 4 βαθμούς στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας.\

Η Σερβία έμεινε έτσι στο μηδέν στη βαθμολογία του ομίλου.

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Αθλητικά
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