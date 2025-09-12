Γερμανία – Φινλανδία: Απίστευτη εμφάνιση από Βάγκνερ και Σρέντερ στο πρώτο ημίχρονο που ξεπέρασε τους 100 πόντους

Η Γερμανία προηγείται με 61-47 στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού του Eurobasket κόντρα στη Φινλανδία. Βάγκνερ και Σρέντερ οδηγούν την ομάδα τους προς τον τελικό της διοργάνωσης.
Ο Φράντζ Βάγκνερ είναι απίθανος στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού του Eurobasket με 20 πόντους. Τον ακολουθεί με μαεστρική εμφάνιση ο Ντένις Σρέντερ με 13 πόντους και 8 ασίστ.
Το πρώτο μέρος είχε τρελό ρυθμό, καθώς οι δύο ομάδες ξεπέρασαν τους 100 πόντους και το παιχνίδι έμοιαζε με αναμέτρηση του NBA.
This is the “Wagner” game.— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 12, 2025
Franz Wagner drops 20 points at the half for Germany #EuroBasket pic.twitter.com/fDQyUDyHuL
Στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού οι δύο ομάδες πέτυχαν 56 πόντους (30-26 υπέρ των Γερμανών) και έσπασαν το ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα δεκάλεπτο στο Eurobasket.
Tα στατιστικά του πρώτου μέρους
Γερμανία: 12/19 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 13/14 βολές, 16 ριμπάουντ (11 αμυντικά – 5 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 φάουλ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ Φινλανδία: 13/18 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 6/7 βολές, 12 ριμπάουντ (9 αμυντικά – 3 επιθετικά), 10 ασίστ, 11 φάουλ, 7 λάθη, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ