Γερμανία – Φινλανδία: Απίστευτη εμφάνιση από Βάγκνερ και Σρέντερ στο πρώτο ημίχρονο που ξεπέρασε τους 100 πόντους

Αγώνας αλά NBA στα ημιτελικά του Eurobasket
Βάγκνερ
Ο Φραντζ Βάγκνερ στον ημιτελικό κόντρα στη Φινλανδία/REUTERS/Ints Kalnins

Η Γερμανία προηγείται με 61-47 στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού του Eurobasket κόντρα στη Φινλανδία. Βάγκνερ και Σρέντερ οδηγούν την ομάδα τους προς τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Φράντζ Βάγκνερ είναι απίθανος στο πρώτο ημίχρονο του ημιτελικού του Eurobasket με 20 πόντους. Τον ακολουθεί με μαεστρική εμφάνιση ο Ντένις Σρέντερ με 13 πόντους και 8 ασίστ.

Το πρώτο μέρος είχε τρελό ρυθμό, καθώς οι δύο ομάδες ξεπέρασαν τους 100 πόντους και το παιχνίδι έμοιαζε με αναμέτρηση του NBA.

Στο πρώτο δεκάλεπτο του ημιτελικού οι δύο ομάδες πέτυχαν 56 πόντους (30-26 υπέρ των Γερμανών) και έσπασαν το ρεκόρ παραγωγικότητας σε ένα δεκάλεπτο στο Eurobasket. 

Tα στατιστικά του πρώτου μέρους

Γερμανία: 12/19 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 13/14 βολές, 16 ριμπάουντ (11 αμυντικά – 5 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 φάουλ, 3 λάθη, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ Φινλανδία: 13/18 δίποντα, 5/14 τρίποντα, 6/7 βολές, 12 ριμπάουντ (9 αμυντικά – 3 επιθετικά), 10 ασίστ, 11 φάουλ, 7 λάθη, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ

