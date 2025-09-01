Γερμανία – Μεγάλη Βρετανία 120-57: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση από τον Σρέντερ και την παρέα του στο Eurobasket

Συνέχισε με… σπασμένα τα φρένα! Η Γερμανία έκανε “περίπατο” απέναντι στη Μεγάλη Βρετανία την οποία και ισοπέδωσε με το εμφατικό 120-57 για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ.

Η Γερμανία έκανε έτσι το 4/4 και ένα ιδανικό “ζέσταμα” πριν από το ματς της Τετάρτης (03.09.2025) με αντίπαλο τη Φινλανδία του Μάαρκανεν, που ίσως κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Καμία ελπίδα πλέον για τη Μεγάλη Βρετανία για πρόκριση, έχοντας 0/4.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κορυφαίος για τη Γερμανία ο Τρίσταν Ντα Σίλβα που σημείωσε 25 πόντους, ενώ στο ίδιος μήκος κύματος ήταν και οι Ντένις Σρούντερ με 19 πόντους, Φράντς Βάγκνερ με 18 και Όσκαρ Ντα Σίλβα με 13 πόντους.

Από την άλλη οι Βρετανοί, που δεν μπόρεσαν ούτε στιγμή να ακολουθήσουν τον ρυθμό των παγκόσμιων πρωταθλητών, είχαν ως πρώτους σκόρερ, τους Πάτρικ Γουίλαν και Μάιλς Χίσον με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 58-31, 88-40, 120-57

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 8 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Ο. Ντα Σίλβα 13 (6 ριμπάουντ), Τ. Ντα Σίλβα 25 (5/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (3/4 τρίποντα, 10 ασίστ), Τάις 10 (9 ριμπάουντ), Σρούντερ 19 (2/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Χόλατς 9 (1/3 τρίποντα), Τίμαν 8 (6 ριμπάουντ), Κράτζερ 2, Ομπστ 8 (2/5 τρίποντα)

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χάιμπερτ, Ανταμού 4, Νέλσον 7 (1/5 τρίποντα, 7 ασίστ), Γουότσον-Γκέιλ 5 (1/4 τρίποντα), Μπέλο 9 (4/10 δίποντα), Γεμπόα 4 (3 ριμπάουντ), Χέσον 11 (4/9 δίποντα), Γουίτλ 4, Άκιν 2 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 11 (1/5 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Γερμανίας: 33/44 δίποντα, 14/27 τρίποντα, 12/17 βολές, 49 ριμπάουντ (12 επιθετικά – 37 αμυντικά), 26 ασίστ, 11 λάθη, 9 κλεψίματα, 8 μπλοκ

Τα ομαδικά στατιστικά της Μ. Βρετανίας: 18/44 δίποντα, 5/31 τρίποντα, 6/8 βολές, 28 ριμπάουντ (15 επιθετικά – 13 αμυντικά), 17 ασίστ, 13 λάθη, 5 κλεψίματα, 1 μπλοκ