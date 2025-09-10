Γερμανία – Σλοβενία 99-91: Με ανατροπή στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 – Η Φινλανδία στον δρόμο των Γερμανών

Η Γερμανία έκλεισε το καρέ των ομάδων που θα διεκδικήσουν τα μετάλλια στο φετινό Eurobasket. Μπορεί να τα χρειάστηκαν κόντρα στην παρέα του απίθανου Λούκα Ντόντσιτς, ωστόσο στο τέλος οι Γερμανοί νίκησαν τη Σλοβενία με 99-91 και πήραν το εισιτήριο για τα ημιτελικά, όπου θα συναντήσουν την Παρασκευή (12/9/2025, 17:00) τη Φινλανδία.

Η Σλοβενία πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή εμφάνιση, φέρνοντας στα όρια τους, τους Γερμανούς, οι οποίοι ήταν το απόλυτο φαβορί. Η παρέα του Σρέντερ είδε τον χάρο με τα μάτια της για τρία δεκάλεπτα, αλλά στην τέταρτη περίοδο εξαπέλυσε μία τρομερή αντεπίθεση και έφτασε στη νίκη-πρόκριση.

Η Σλοβενία του μάγου Λούκα Ντόντσιτς έδειξε τα δόντια της στους Γερμανούς. Με τον Σλοβένο σούπερ σταρ να κάνει “όργια’, παρότι ήταν φορτωμένος με φάουλ, η ομάδα του Σέκουλιτς είχε τον έλεγχο του αγώνα και το προβάδισμα μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο.

Με ένα απίθανο τρίποντο του Ντα Σίλβα από το κέντρο, οι Γερμανοί μπήκαν από το πουθενά στο παιχνίδι (70-74) στο φινάλε της τρίτης περιόδου, πήραν ψυχολογία και διέλυσαν τους Σλοβένους στην τέταρτη περίοδο, φτάνοντας στη νίκη.

Η Γερμανία σίγουρα δεν εντυπωσίασε με την απόδοσή της και ο ημιτελικός της Παρασκευής με τη Φινλανδία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τρεις Γερμανοί παίκτες βγήκαν μπροστά και έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Μουμπρού. Ο Βάγκνερ μέτρησε 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Σρέντερ είχε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Τάις κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Από πλευράς ηττημένων, ο Λούκα Ντόντσιτς έδωσε μία ασύλληπτη παράσταση. Ο Σλοβένος σούπερ σταρ των Λέικερς σημείωσε 39 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, παίζοντας από τα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου με τέσσερα φάουλ!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-32, 45-51, 70-74, 99-91.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 7 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 11 (2), Τρίσταν Ντα Σίλβα 5 (1), Βάγκνερ 23 (5/14 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 13/14 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Τάις 15 (6/8 δίποντα, 3/6 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σρούντερ 20 (5/11 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 8 (1), Ομπστ 10 (3/6 τρίποντα).

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 9 (4/4 δίποντα), Νίκολιτς 4 (1/8 σουτ, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πρέπελιτς 13 (1/5 δίποντα, 3/10 τρίποντα, 2/2 βολές), Μούριτς 4 (5 ριμπάουντ), Ράντοβιτς 4, Χρόβατ 11 (3/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όμιτς 7 (3/3 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 39 (6/9 δίποντα, 5/16 τρίποντα, 12/15 βολές, 10 ριμπάουντ, 7 ασίστ).

Τα ομαδικά στατιστικά της Γερμανίας: 21/39 δίποντα, 9/30 τρίποντα, 30/37 βολές, 42 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 15 επιθετικά), 19 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 6 λάθη, 24 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 22/33 δίποντα, 9/39 τρίποντα, 20/25 βολές, 45 ριμπάουντ (29 αμυντικά – 16 επιθετικά), 18 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ, 7 λάθη, 31 φάουλ.